Elite kampeon sa Singapore

NAGHARI ulit ang Elite Philippines pero hindi sa Pilipinas kundi sa ibang bansa noong October 30 sa 9th Asia Pacific Cup sa Singapore.

Ito ang pang-30 kampeonato ng Elite sa taong 2022. Na-sweep ng Elite ang eliminations laban sa Australia, Singapore Academy, Phoenix at Titans Singapore sa semis.

Tinalo naman ang Thailand sa finals na wala rin talo sa eliminations hanggang championship.

Pinangugunahan ni team captain Irus Chua ang Elite Philippines kasama sina Kieffer Alas, Justin Elduayan, Renzo Sandigan, Ken Atienza, Camilo Jugo, Guillian Quines, Kyn Vicente, Jack Jomalesa, Louie Rosales, Ralph Gregorio, Gab Avaceda, Elijah Cabiluna at asistant coach Andre Herrera, Jay Cruz, Yong Catequista, Anne Herrera liason officer at ang walang sawang suporta ng aming team manager na si Joseph Chua na sumagot sa lahat ng gastos ng Elite mula sa eroplano, hotel, pasyal sa Universal Studios, allowances at bonus noong kami ay nag-champion at ang head coach ay ang inyong lingkod na saktong aking kaarawan.

Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga magulang ng Elite na walang sawang nagdadasal para makamit ang tagumpay na ito.

