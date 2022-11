Angel Anne Canino, Lady Spikers hahambalusin Super League semis

Mga laro Sabado: (Rizal Memorial Coliseum)

10:00am — Perpetual vs NU (Pool E)

12:30pm — UST vs FEU (Pool F)

4:00pm — AdU vs DLSU (Pool F)

6:00pm — UP vs ADMU

ILALATAG nina Angel Anne Canino at De La Salle (DLSU) Lady Spikers ang matinding blocking at power spikes sa pagnanais maokupahan ang silya sa semifinals sa pagsagupa kontra Adamson (AdU) Lady Falcons sa Shakey’s Super League (SSL) 2022 Collegiate Pre-Season Tournament sa Rizal Memorial Coliseum, Sabado.

Ang 5-foot-11 na rookie ng La Salle ay huling nagtala ng kabuuang 25 puntos upang bitbitin ang Lady Spikers mula sa unang set na pagkakaiwan tungo sa pagwalis sa sumunod na tatlo para madungisan ang dating kapwa malinis din ang kartada na University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses.

“Sobrang confidence builder po sa akin at sa team namin ang panalo,” sabi ni Canino, na nagtala ng 19 kills, 4 aces at 2 blocks sa apat na set na panalo ng La Salle kontra UST, 22-25, 27-25, 25-16, 25-21.

“Sinasabihan lamang po kami lagi ni coach Noel (Orcullo) na sundin namin at gamitin kung ano ang strength namin at huwag kami lalayo doon sa lagi namin iniensayo pagdating sa laro,” sabi ni Canino, na pananatilihing walang dungis ang La Salle sa 2-0 kartada upang pangunahan ang Pool F.

Kilala ang La Salle sa pagiging matindi sa blocking department. (Lito Oredo)