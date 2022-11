Alex Eala nag-relaks ng dalawang araw

SINAMANTALA ni 2022 US Open Juniors singles champion Alexandra “Alex” Eala ang dalawang araw nitong pahinga upang makapag-relax mula sa halos isang buwan na diretsong torneo bago ito muling sumabak ngayon sa W60 Tokyo na torneo sa Japan.

“The other day I completed my 3-week, 3-tournament swing of W60 Hamburg, W80 Poitiers and W100 Shrewsbury,” post ng 17-anyos na Globe Ambassador at Rafa Nadal Academy scholar na si Eala sa social media.

“Improved my ranking from World #248 to #214, my best ranking ever. Enjoying my 2 days of rest and back to reparing for my next tournament tomorrow. Thank you everyone. 🙏🏼 On to the next!,” post pa ni Eala habang nasa House of the Rising Sun sa Shrewsbury, United Kingdom.

Agad lumipad ang 31st SEA Games triple bronze medalist patungo sa Japan matapos ang kabiguan nito makausad sa W100 Shrewsbury main draw dahil sa lubhang pagkapagod sa pagsabak sa mataas na lebel at pinakauna nitong W100 na torneo sa Great Britain.

Sa kabila ng kanyang maagang pag-alis sa Shrewsbury, marami pa ring nagawa si Eala noong Oktubre nang umakyat siya ng 34 na pwesto para sa isang bagong career-high na WTA ranking na No. 214.

Sasabak si Eala na nakalista bilang pangunahing draw entry sa W60 Tokyo sa Japan at isang qualifier para sa W60 Meitar sa Israel, na gaganapin Nobyembre 14-20. (Lito Oredo)