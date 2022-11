Aaron Black, Bolts gagapang paakyat

Mga laro Biyernes: (Araneta Coliseum)

3:00pm — Bay Area vs Meralco

5:45pm — NorthPort vs Rain or Shine

AYAW pang isuko ng Meralco ang laban sa PBA Commissioner’s Cup kahit nasa dulo ng standings.

Natatluhang sunod na talo na ang Bolts at 1-5 overall, sasagupain ang Bay Area (6-1) sa balik ng mga laro sa Smart Araneta Coliseum ngayon.

Matapos masilat ng Ginebra, naka-dalawang panalo ang Dragons.

“Despite the adversity, we will go into the game against Bay Area fighting to stay alive,” deklarasyon ni coach Norman Black.

Medyo mahaba-haba ang pahinga ng Bolts, October 22 pa huling sumalang sa 113-96 loss sa Rain or Shine.

Nakarekober na rin si Aaron Black mula sa inabot na tama sa mukha mula kay Elasto Painter Rey Nambatac.

Pero out sina Cliff Hodge (ankle sprain), Chris Newsome (calf).

Good news ay nakapag-ensayo na sa team si KJ McDaniels, ang ipinalit kay Johnny O’Bryant. (Vladi Eduarte)