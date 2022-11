UE sniper Calvin Payawal umusok pistola sa 5 tres

Mga laro sa Sabado:

(Araneta Coliseum)

11:00am — UE vs UP

1:00pm — UST vs Adamson

4:30pm — NU vs FEU

6:30pm — Ateneo vs La Salle

KINATAY ng University of the East (UE) Red Warriors ang University of Santo Tomas (UST) Growling Tigers sa ikalawang pagkakataon sa bisa ng 81-51 panalo matapos uminit ang matinding opensiba ni Calvin Payawal sa pambungad na laro ng 85th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) men’s basketball tournament, Miyerkoles, sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Bumitaw ang 6-foot-5 na Filipino-American sniper ng mainit na 5-of-9 sa tres para pagbidahan sa puntusan ang Red Warriors sa kabuuang 17 puntos kasama ang walong rebounds at limang assists.

Kinubra ng Recto-based squad ang 4-5 kartada at makabawi sa huling pagkabigo kontra Far Eastern University (FEU) Tamaraws sa unang laro sa second round, 68-75.

“We really made adjustments and the coaches keep us motivated throughout these past practices and we need to keep going, and promotes to have better mind and strong heart for us to keep moving,” wika ni Payawal.

Sumegunda rin sa iskoring si big man Luis Villegas na may 16 points, may sahog pang apat na rebounds, dalawang blocks at tig-isang assist at steal, habang nag-ambag si JM Tulabot ng walong puntos at pitong reboundsa mula sa bench.

Nagpamalas ng magandang ikot ng opensa ang Red Warriors nang magtala ito ng 21 assists kumpara sa 12 lamang ng Tigers, habang napuwersa ng UE ang UST na magkamali ng 17 beses mula sa turnovers, laban sa siyam lamang nito.

Nalasap ng UST ang ikapitong sunod na pagkatalo para sa sa 1-7 kartada. (Gerard Arce)