Twitter user pagbabayarin ng $8 kada buwan

Sinalubong ng batikos at reklamo ang pahayag ni Elon Musk, ang bagong may-ari ng Twitter, na plano niyang pagbayarin ng $8 kada buwan ang mga verified account sa nasabing social media platform.

Ayon kay Musk, ito ay para sa subscription service ng Twitter na tinawag niyang ‘Twitter Blue’ kung saan ay makatatanggap ng blue check mark ang user sa pag-verify ng account nito. Aniya pa, hindi sila puwedeng umasa sa ads dahil kailangan din nilang magbayad sa mga bills.

Samantala, pinalagan ng American author na si Stephen King na may pitong milyong follower sa Twitter, ang plano ni Musk at iginiit na prinsipyo at hindi pera ang dahilan ng kanyang pagsalag.

“$20 a month to keep my blue check? They should pay me. If that gets instituted, I’m gone like Enron. It ain’t the money, it’s the principle of the thing.” maanghang pang tweet ni King.