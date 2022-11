Tiyuhin tsugi sa taga ng pamangkin

Patay ang 62-anyos na magsasaka matapos itong pagtatagain ng kanyang pamangkin dahil sa matagal ng alitan sa kanilang bukid nitong Lunes ng hapon sa bayan ng Don Salvador Benedicto, Negros Occidental.

Dead on the spot dahil sa tinamong taga sa leeg at mukha ang biktimang si Melquizidict Baroy, 62, residente ng Barangay Bago ng nasabing bayan.

Samantala, sugatan naman ang suspek na si Eddie Mar Baroy, 30-anyos, ng nasabi ring bayan.

Sa ulat ni P/Lt. Everly Canto, deputy chief ng Don Salvador Benedicto Municipal Police Station (MPS), kinompronta ng suspek ang biktima dahil sa inilagay nitong mga bato sa irigasyon dahilan para hindi makadaan ang tubig patungo sa kanyang palayan sa Barangay Bunga.

Nagtalo ang dalawa hanggang sa bunutin ng biktima ang kanyang itak at tinaga ang suspek. Bagama’t sugatan, naagaw ng suspek ang itak sa kanyang tiyuhin at saka niya ito tinaga sa leeg at mukha. (Edwin Balasa)