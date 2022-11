Swimming, kurash sa Usapang Sports

IBABAHAGI ng mga batang atleta ng Swim League Philippines na nagwagi ng medalya sa nakalipas na Hamilton Aquatic Short Course sa Dubai ang kanilang mga karanasan sa kanilang pagdalo sa lingguhang Usapang Sports ng Tabloids Organizationin Philippine Sports, Inc. (TOPS), Huwebes, alas-10:30 ng umaga sa Behrouz Persian Cuisine, sa Quezon City.

Pinangunahan ni coach Bryan Estipona ang koponan kung saan nagwagi ng silver si Master Charles Janda sa 50m backstroke, dalawang bronze (50m back at 50m butterfly) si DavidMorvyn Gillego at may tig-isang bronze sina Andrae Kenzie Samontanes (200m fly) at Louis Andrei Lim (100m breast).

Bisita rin si Fred Ancheta,co-organizer ng Manila Swim Fest, upang yalakayin ang grassroots sports program ng SLP, sa pakikipagtulungan ng Lungsod ng Maynila, sa Nobyembre 5 sa Philippine Columbian Association (PCA) swimming pool sa Plaza Dilao, Paco, Manila.

Kasama din bilang panauhin sa nasabing forum na itinataguyod ng Philippine Sports Commission (PSC), Games and Amusements Board (GAB), Pagcor at Behrouz Persian Cuisine si Roland Llamas, pangulo ng Kurash Federation.

Inaanyayahan ni TOPS President Beth Repizo ang mga miyembro at opisyal, gayundin ang mga sports enthusiast na makiisa sa talakayan na mapapanood via livestreaming saTOPS Usapang Sports Facebook page at sa Channel 45 ng PIKO (Pinoy Ako)– ang pinabagong media network sa mobile app. (Annie Abad)