Sharon humingi ng dasal sa pamilyang nagka-COVID-19

Humihiling ng dasal si Megastar Sharon Cuneta dahil tatlo sa kanyang family members ay nagkaroon ng COVID-19.

Sa Instagram pinost ni Shawie ang test result na positive sa COVID-19 ang isang miyembro ng kanyang pamilya.

“Should’ve been a happy homecoming from Australia, but 3 family members now down with Covid. Please pray for the rest of our family and our household staff,” caption pa niya.

Kakagaling lang ni Shawie sa Australia kunsaan nagbakasyon siya kasama ang mister na si former Sen. Kiko Pangilinan at ang tatlo nilang anak na sina Frankie, Miel, and Miguel.

Hindi ito ang unang pagkakataon na magkasakit ang pamilya ni Shawie dahil sa COVID-19. Noong simula ng taong 2022, si Kiko ang nag-positive sa virus habang negative naman ang mga kasama nito sa bahay. (Ruel Mendoza)