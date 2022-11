Shai Gilgeous-Alexander pinamunuan rally ng OKC

TUMIPA si Shai Gilgeous-Alexander ng 32 points at nag-rally ang Oklahoma City mula 15-point deficit para agawan ng panalo ang Orlando 116-108 nitong Martes.

Sumegunda ng 16 points si Aleksej Pokusevski at rumolyo ang Thunder sa pang-apat na sunod na panalo.

Nagsumite ng career high-tying 30 points si Wendell Carter Jr., may 20 si Franz Wagner at 15 markers si rookie Paolo Banchero, ang No. 1 pick noong nakaraang draft, para sa Magic. Naglista si Bol Bol ng 13 points, 12 rebounds at 4 blocks.

Nasa unahan pa ang Orlando 66-63 sa halftime, inilista ang first 9 points ng third quarter bago pinabuka ang lead sa 86-71. Bumalik ang OKC para idikit 88-85 papasok ng fourth.

Sa layup ni Pokusevski ay umagwat ang Thunder 109-106, lumaki sa anim sa tres ni Lu Dort 51 seconds na lang. (Vladi Eduarte)