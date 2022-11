San Beda sinakyan nagliliyab na opensa ni James Kwekuteye

Mga laro Huwebes:

(FilOil EcoOil Centre)

12:00nn — JRU vs EAC

3:00pm — Arellano vs San Sebastian

WALASTIK si Filipino-Canadian James Kwekuteye para sa San Beda University (SBU) Red Lions upang pangunahan ang atake ng koponan sa second half para muling talunin ang Arellano University (AU) Chiefs, 76-63, Miyerkules ng hapon sa second round ng 98th season ng National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Mula sa 34-31 sa halftime, pinagbidahan ng 6-foot-2 graduating forward ang third period nang bumira ng walong puntos para sa 29-14 na atake.

Nagtapos si Kwekuteye ng game-high 16 markers, may bonus pang apat na rebounds at isang assist mula sa 6-of-12 shooting.

Kumana ng double-double ang ka-tandem nitong si JB Bahio sa 10 points, 14 boards at tatlong assists, gayundin si Justine Sanchez na may 10 marka para sa San Beda na akyat sa solo third place tangan ang 8-4 kartada.

Kontrol ng San Beda ang kabuuan ng first half subalit patuloy na nakakadikit ang Arellano mula sa second stringers nito mula habang kaantabay ang magandang laro ni Wilmar Oftana na tumapos ng 11 puntos, limang rebounds at tatlong steals.

Bumagsak naman sa 5-7 kartada ang Arellano na wala ang top scorer at rebounder na si Cade Flores. (Gerard Arce)