Quarantine sa mga ‘di bakunadong dayuhan inalis

Inalis na ng gobyerno ang quarantine requirement para sa mga hindi bakunadong dayuhan na papasok sa bansa.



Ito ay matapos aprubahan ng Malacañang ang resolution No. 2 ng Inter-Agency Task Force (IATF) na nagluluwag sa mga panuntunan laban sa COVID-19 para sa mga dumara¬ting sa bansa.

Batay sa memorandum order na inilabas ng tanggapan ng Office of the Executive Secretary, inaprubahan ng Malacañang ang isinumiteng resolusyon ng IATF subalit kailangan pa ring sundin ang ibang minimum health protocols at pagsunod sa mga panuntunan sa pagpasok sa bansa.

Kabilang sa inirekomenda ng IATF bukod sa pag-aalis sa quarantine sa mga hindi bakunadong biyahero ay ang pagpayag sa mga hindi bakunadong dayuhan na pumasok sa Pilipinas subalit kinakailangan mag-antigen test 24 oras bago bumiyahe sa bansa.

Hindi na rin kailangan ang pre-departure testing at booster shot kung makapagpakita ang mga biyahero ng katibayan na kumpleto na ang bakuna ng mga ito.

“In the interest of public safety, in pursuit of travels to the Philippines, and taking into account the Administrative Code of 1987, please be informed of the approval of IATF resolution No. 2 subject to strict observance of other minimum health protocols and compliance with applicable laws, rules and regulations,” anang memorandum ng OES.

Inaatasan ang Bureau of Quarantine at iba pang ahensya ng gobyerno na tukuyin ang iba pang proofs of vaccination upang maiwasan ang kalituhan at abala sa mga inbound traveller at magpatupad ng information dissemination para alam ng publiko ang mga bagong patakaran sa pagbiyahe sa bansa.

Ang memorandum order ay pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin nitong October 28, 2022. (Aileen Taliping)