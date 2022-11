Pag-ingatan natin ang buhay at kalusugan ng bawat isa

Nito lamang nakaraang linggo, hinagupit na naman ng isang malakas na bagyo ang ating bansa. Marami sa ating mga kababayan ang nawalan ng mga mahal sa buhay, samantalang ang iba naman ay malubhang nasaktan at nawalan ng kabuhayan.

Bilang inyong Senator Kuya Bong Go, sisikapin ko po na makatulong sa abot ng aking makakaya at magbigay ng suporta tungo sa pagbangon ng mga komunidad na naapektuhan ng Bagyong Paeng at iba pang sakuna.

Patuloy akong nakikipag-ugnayan sa ating mga government agencies at mga local government units para tulungan silang maproteksyunan at maalagaan ang ating kawawang mga kababayan. Ang aking opisina ay nakapaghatid na ng tulong sa mga lalawigan ng Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Cotabato, Cavite at Zamboanga City. Sa susunod na mga araw ay pupuntahan din namin ang Rizal, Laguna, Panay Island at iba pang apektadong lugar.

Saludo rin ako sa mga kawani ng national at lokal na gobyerno na walang tigil ang pagseserbisyo sa kabila ng banta ng sakuna. Ang ilan sa mga lokal na opisyal, sinamahan ang aking opisina sa paglilibot sa mga evacuation centers ng mga bayan na lubhang naapektuhan ng bagyo. Nagpadala po tayo ng food packs, mga damit, at payong sa mga nasalantang residente. Nagbigay rin ako ng mga bolang pang-basketball at volleyball sa mga bata para mailayo sila pansamantala sa trauma na sinapit dulot ng bagyo.

Ilan sa mga kababayan din natin sa social media, gaya nina Nora Nassar Ca, Jim Mesina, at Gie Tacadao na mga taga-Maguindanao ang nagpaabot ng kanilang pasasalamat dahil nakarating ang aming tulong sa kanilang mga pamilya. Ang mensahe ko sa kanila — huwag po kayong magpasalamat sa amin dahil ginagawa lang namin ang aming tungkulin na magserbisyo sa inyo. Kami ang nagpapasalamat sa inyo dahil sa inyong pakikipagbayanihan at kooperasyon sa gobyerno sa gitna ng malubhang krisis na ating kinakaharap. Magtulungan lang po tayo.

Nakakalungkot na marami sa ating mga kababayan ang nasawi dahil sa Bagyong Paeng. Kaya naman hinihikayat ko ang gobyerno na alamin ang naging sanhi ng matinding pagbaha para hindi na ito maulit. Maging leksyon dapat ito sa atin. Gaya rin ng palagi kong sinasabi, panahon na po para magkaroon tayo ng mas proactive na approach pagdating sa mga kalamidad.

Huwag na nating hintayin ang susunod na sakuna bago natin maisaayos ang ating mga imprastraktura at mekanismo sa pagresponde sa kalamidad. Alam ko na ang sambayanang Pilipino ay hindi matitinag ng kahit anumang pagsubok, ngunit hindi ito nangangahulugan na kailangan nating hayaan ang ating sarili na mabugbog nang paulit-ulit. Naniniwala ako na ang ating katatagan bilang isang bansa ay masusukat din sa kung gaano kaayos natin mapaghahandaan ang mga krisis na ito.

Ito po ang dahilan kaya patuloy kong ipinaglalaban ang aking mga panukalang batas na layuning gawing mas handa ang Pilipinas sa ganitong mga sitwasyon. Nariyan ang Senate Bill No. 188 na layuning itatag ang Department of Disaster Resilience; at SBN 193 o “Mandatory Evacuation Center Act of 2022” na layuning magtatag ng mga evacuation center sa bawat lungsod, lalawigan at munisipalidad sa Pilipinas.

Muli ko ring ipinanukala ang SBN 192 o ang Rental Housing Subsidy Bill upang tumulong sa pagtugon sa kawalan ng tirahan ng maraming mga Pilipino, pati na rin sa mga kababayan nating nawawalan ng tirahan dahil sa mga kalamidad.

Nag-file din ako ng SBN 1181 o ang Philippine Building Act of 2022 na naglalayong protektahan ang buhay ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pagsisiguro na naaayon sa modernong mga patakaran, pamantayan at benchmarks ang mga gusali at istruktura sa bansa. Layunin nitong amyendahan ang National Building Code upang matiyak na ang lahat ng mga gusali at istruktura ay itinayo ayon sa prinsipyo ng “building back better”. Gawin nating akma sa makabagong panahon ang ating mga imprastraktura para maiwasan ang trahedya.

Makatitiyak po kayo na patuloy akong magsusulong ng mga batas at mga inisyatiba na nakasentro sa kapakanan ng ating mga kababayan at nakatuon sa serbisyo na magtataguyod ng national resilience at adaptability.

Pero ang trabaho ng isang senador ay hindi lamang limitado rito. Kasama sa trabaho po namin ay constituency services at representation. Kaya makaaasa rin po kayo na patuloy akong maglilibot sa buong bansa para personal na kumustahin ang ating mga kababayan, maghatid ng tulong, pakinggan ang inyong hinaing, masolusyunan ang inyong problema, at mag-iwan ng ngiti sa oras ng inyong pagdadalamhati.