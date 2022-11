Mga binayo ni ‘Paeng’ swak sa state of calamity

Idineklara ng Malacañang sa ilalim ng state of calamity ang ilang mga lugar sa bansa dahil sa matinding pinsalang idinulot ng bagyong Paeng nitong nakalipas na linggo.

Sa inilabas na Proclamation No. 84 ng Malacañang, inilagay sa state of calamity ang Regions 4-A (Calabarzon), Region 5 (Bicol Region), VI (Western Visayas) at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) batay na rin sa rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council.

Sa ilalim ng state of calamity, mapapabilis ang rescue, recovery at rehabilitasyon ng gobyerno sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Paeng sa tulong ng pribadong sektor.

Epektibo ring maipapatupad ang price control sa mga pangunahing bilihin sa ilalim ng state of calamity at maiwasan ang pagsasamantala ng mga tusong negosyante sa kanilang mga paninda at produkto.

Sa ilalim ng proklamasyon ay inatasan ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ang lahat ng departamento at ahensya ng gobyerno na ipagpatuloy ang ginagawang rescue, recovery, relief at rehabilitation sa mga lugar na matinding naapektuhan ng kalamidad at makipag-ugnayan sa mga local government unit para sa pahahatid ng pangunahing serbisyo.

Tatagal ang state of calamity sa loob ng anim na buwan, maliban na lamang kung ito ay aalisin na ng presidente.

Ang proklamasyon ay pirmado ni Pangulong Marcos nitong Nobyembre 2, 2022. (Aileen Taliping)