Maxene Magalona nilayasan na bahay nila ni Rob Mananquil

Nag-alsa balutan na si Maxene Magalona mula sa marital home nila ng kanyang estranged husband na si Rob Manaquil.

Pagkatapos mag-open up si Maxene sa pakikipaghiwalay kay Rob, unti-unti itong magmu-move on na at ang unang ginawa niya ay ang maghanap ng sarli niyang tirahan bilang isang single woman.

“Finally moved out of my marital home and into my own apartment,” pasilip ni Maxene sa isang video clip habang naglilipat siya sa bagong tirahan niya.

Dagdag pa niya: “Move on, move out and move forward. When something ‘negative’ is happening in your life, approach the situation with love and kindness. God is with you every step of the way.”

Hindi pa rin nagpapa-interview si Maxene tungkol sa pakikipaghiwalay nito sa kanyang mister. Iniiwasan nga raw nito ang mga tanong tungkol sa kanyang failed marriage. Gusto pa rin daw niyang maging private ang lahat na nangyari sa pagsasama nila ni Rob. (Ruel Mendoza)