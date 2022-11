Malick Diouf, Maroons matatag kapit sa unahan

UMAKYAT na sa lima ang winning streak ng University of the Philippines (UP) Fighting Maroons nang ilista ni Malick Diouf ang career-high 20 points upang pabagsakin ang Adamson University, 91-70, sa ikalawang laro ng 85th University Athletic Association of the Philippines men’s basketball tournament eliminations, Miyerkoles, sa Mall of Asia Arena.

Tumibay sa tuktok ang Maroons sa 8-1 kartada habang bumagsak naman ang Soaring Falcons sa 3-5 marka upang samahan ang Far Eastern University Tamaraws sa ika-anim na pwesto.

Nagdagdag pa ang Season 84 Finals MVP ng walong rebounds at limang steals mula sa 7-of-11 sa field goal shooting, habang bumanat si reigning Rookie of the Year awardee Carl Tamayo ng 18 points at limang rebounds, gayundin sina Zavier Lucero at Terrence Fortea na may 14 at 12 points, ayon sa pagkakasunod.

“We didn’t have the start na gusto namin. We need to improve on our defense I think they made 45 points in the first half,” pahayag ni UP coach Goldwin Monteverde

Habang patungo sa pagtatapos ng final quarter ay bumitaw si JD Cagulangan ng malupit na tres sa nalalabing 25 segundo ng laro sa third period upang iangat sa 69-57 ang abante ng UP.

Nagtapos naman para sa Soaring Falcons si Jerom Lastimosa sa 19 points, tatlong rebounds, tatlong assists at tatlong steals. (Gerard Arce)