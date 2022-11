Kimuel Aaron Lorenzo Itinaas bandila ng Calamba

PINAGHARIAN ni Arena Grandmaster Master (AGM) Kimuel Aaron Lorenzo ng Calamba City, Laguna ang katatapos na 1st Marinduque FIDE-Rated Chess Tournament na ginanap sa Paraiso Enterprises, Inc. Farm sa Boac, Marinduque nitong Linggo.

Pambato ng Laguna Heroes na kasalukuyang sumasabak sa Professional Chess Association of the Philippines (PCAP) tournament, tumapos si Lorenzo ng 8.5 points mula sa eight wins at 1 draw para magkampeon sa torneo.

Naibulsa ni Lorenzo ang top purse P10,000 sa tournament na inorganisa ng Boac Knight Chess Club, Inc. sa gabay ni president Engr. Lauro Bautista na suportado nina Marinduque Rep. Lord Allan Velasco, RMB Paraiso Enterprises, Inc. Farm, Bahay sa Kanto Cafe at ni Giovanni Buhain ng Green Metro Builders Dev’t, Inc.

Pumangalawa si Jeremy Marticio ng Cabuyao City, Laguna na may 6.5 points habang si 2022 National Age-Group Chess grand finalist (U-16) Rey Julius Taguba ang third na may 6.0 points.

Nakamit ni Marticio ang P7,000 habang naiuwi ni Taguba ang P5,000 premyo.

Ang tournament director ay si Bautista, chief arbiter si FA Dr. Alfredo Paez habang ang deputy arbiter ay si NA Gener Vitto. (Elech Dawa)