Kim Chiu humuhugot ng lakas sa pumanaw na ina

Kahit na nasa Las Vegas o bumibiyahe pa pa-Las Vegas si Kim Chiu para sa ASAP in Vegas at hindi siya personal na nakadalaw sa puntod ng namayapang ina sa Cebu, hindi siyempre nakalimutan ni Kim na hindi maalala at bigyan ng espesyal na ayos ang puntod ng mommy niya.

Siguradong si Kim din ang talagang nag-abala na magpagawa ng mga bulaklak, mga kandila at mga pagkain sa puntod ng mommy niyan kahit wala ito.

Ipinost ni Kim ang mga ito sa kanyang Instagram account. Sinabi rin ni Kim na forever raw na nasa puso o alaala niya ang kanyang mommy at pinaghuhugutan niya ng lakas.

“Mama, always in my heart and forever my strengtg and guide. Love you Ma.

“Remembering the people who made impact in our lives, people who helped us become who we are today, people we shared laugh and tears with. They may not be present in our lives now but always remember they are our guardian angels and they love to be remembered not just today but always, always in our hearts.”

B-day ni Jaclyn dinedma nina Andi, Philmar

Ngayong nakauwi na ng bansa ang premyadong actress na si Jaclyn Jose pa lamang siya nakapag-post sa naging kaganapan noong birthday niya.

Timing naman na nasa U.S. ang actress nang mag-celebrate siya ng kanyang kaarawan noong October 21. Nasa U.S. ang actress dahil sa shooting ng movie nina Coco Martin at Jodi Sta. Maria kunsaan, isa rin siya sa cast.

Ang bunsong anak ni Jaclyn na si Gwen ay sa U.S. na rin naka-base kasama ang kanyang girlfriend at kunsaan ay nagtatapos ito ng kolehiyo.

At inamin naman ng actress na isa ito sa nagiging cause minsan ng kalungkutan niya—na malayo ang anak sa kanya at talagang namimiss niya.

Natuwa kami sa ipinost na picture ni Tita Jane kunsaan ay kasama niyang nag-dinner si Gwen on her birthday. Nakapag-bonding silang mag-ina at nakikita namin sa actress na masaya ito na nakasama ang anak niya sa mismong kaarawan niya.

Bukod dito, masaya rin si Tita Jane dahil ang kanyang apo na si Ellie Ejercito, kahit na hindi niya kasama physically, naka-facetime naman daw niya sa mismong birthday niya.

Sabi niya, “Thank you anak for having my birthday wonderful and Ellie apo ko for the facetime in greeting me. I love you.”

Simple lang talaga ang kaligayahan ni Tita Jane, ang makasama paminsan at maalala ng kanyang mga anak at apo.

Dahil hindi nabanggit ni Tita Jane ang panganay na anak na si Andi Eigenmann, may ilang netizens na nagtatanong kung binati raw ba siya ni Andi. May nag comment naman na posibleng hindi raw nakabati sina Andi at Philmar Alipayo dahil bumagyo, huh!

Anyway, only them knows. Pwede rin naman na katulad ni Ellie, nag-chat din sila o nagka-video call.