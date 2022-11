Julia Montes nakakakilig, makahulugan b-day message kay Coco

Hindi na kailangan ang kumpirmasyon kina Julia Montes, Coco Martin sa kanilang relasyon, dahil sure naman ang mga fan na magdyowa ang dalawa.

Nag-post si Julia Montes ng birthday message kay Coco nitong November 1, kasama ang photo nilang dalawa.

Sabi ni Julia sa caption, “continue to be you..Happy birthday”.

Tanging birthday cake at balloon icon lang ang ikinabit ni Julia sa kanyang mensahe pero kinilig pa rin ang mga netizen sa paniniwalang magkasintahan pa rin hanggang ngayon ang dalawa.

@iamthesha25, “Eto talaga ang hinihintay kong b-day greetings eh. Kahit simple lang alam mong may meaning. Happy birthday Direk @cocomartin_ph…”

@donnadezzar_19, “Myghhhaaaddd ito talaga ang hinihintay ko kanina pa. Happy birthday yo your bebelablab.”

@anamae21_official, “Awwww kinikilig kilig ako!”

Maging si John Estrada ay may ganito ring naramdaman sa post.

Isang “yieeeeeeeeee” ang comment nito karugtong ang red eye emoji at pulang heart icon.

Syempre, hindi maiwasang may mag-nega gaya na lamang sa reaksyon ni @chinenye3727. Sabi nya, “@montesjulia08 as always he will not reply u he makes it looks like u d one forcing urself on him.”

Simpleng birthday greet lang ito pero higit na sa 1,168K comments meron ang post. (Rey Pumaloy)