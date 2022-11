Jomari super love mga anak ni Abby sa Canada

LALIN

Ang sarap lang, Dondon (my dear editor), ng sobrang pag-appreciate ng mag-sweethearts na Jomari Yllana at Abby Viduya sa effort ng entertainment press na um-attend noong Saturday sa presscon ng ‘Paeng Nodalo Memorial Rally’, ang rally/race event na pinamamahalaan ng actor-polictian at magaganap sa Subic Bay Freeport on November 5 & 6.

Kahit bumabagyo na kasi, dumating pa rin ang mga inimbitahan ng entertainment columnist na si Nestor Cuartero (na siyang namahala sa event na ‘yon) para sa pa-presscon ng Yllana Racing.

“Magaling kasi kayong makisama ni Abby sa press. Iba na kasi ngayon ang karamihan sa mga artista, mas mahal nila ang social media accounts nila. Mangilan-ngilan na lang sa mga baguhang artista ‘yung close sa entertainment press,” sey ko kay Jomari.

Anyway, excited si Jomari sa kanyang racing event, pero siyempre, ang entertainment press, excited din na malaman kung saan na nga ba papunta ang relasyon nila ni Abby?

Nang makachikahan nga namin si Abby, tinanong namin kung kailan ba ang kasal nila ni Jomari?

“Siya (Jomari) ang tanungin n’yo. Dapat may (marriage) proposal muna. So siya na dapat ang tanungin tungkol doon,” sey ni Abby.

Pero nagsasama silang dalawa sa iisang bahay at wala raw silang kasambahay.

Sila raw ang gumagawa ng lahat ng mga bagay.

“‘Yung laundry, nagpapa-laundry naman kami. Naglilinis at nag-aayos ako ng bahay dahil nasanay naman ako noong nasa Canada pa ako. Pero ‘yung paggo-grocery, hindi ako ina-allow ni Jom. May naggo-grocery for us. Pero bukod doon at sa laundry, kami na lahat ang gumagawa,” kuwento ni Abby.

Last year, tumanggap daw si Abby ng lock-in taping, ‘yung ‘Lolong’ ni Ruru Madrid. Bale 25 days din daw siyang nawala, pero everyday naman daw ay tsine-check niya si Jomari.

Siya rin daw ang namamahala ng pagkain ni Jomari kahit nasa lock-in taping siya.

“Ako ‘yung umo-order at nagpapa-deliver ng mga pagkain ni Jom. Kahit nasa lock-in taping ako, I made sure na okey siya, ‘yung food niya. Tutok pa rin ako roon,” sabi pa ni Abby.

Ang saya lang ng relasyon nina Jomari at Abby dahil sobrang love na love nila ang isa’t isa.

Pati mga anak ni Abby sa Canada, accepted si Jomari.

Ang isang anak ni Abby nga raw, nagkaroon ng long distance relationship dahil nasa Alberta ito at ang guy ay nasa Toronto.

Sinabihan daw ni Abby ang anak niya kung hindi ba ito nahihirapan sa LDR at kung ayaw raw ba nito na maghanap ng guy na nasa Alberta rin, pero ang sabi nga raw ng kanyang anak ay, “Bakit kayo ni Tito Jom? LDR din naman kayo noon.”

For a while nga kasi, habang nasa Canada si Abby ay on going ang relasyon nila ni Jomari at nakayanan nila na magkalayo at okey pa rin naman sila.

Anyway, si Abby nga pala ay tutok na tutok din sa car racing event ni Jomari.

Right now, hindi pa raw siya nagka-car racing, pero tuturuan daw siya ni Jomari.

Bongga!