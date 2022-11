Jeron Teng malaki papel sa FiberXers

Team Standings

Bay Area 6 1

Magnolia 5 1

Converge 5 2

Ginebra 4 2

Phoenix 5 3

San Miguel 3 3

NLEX 3 3

NorthPort 3 4

Rain or Shine 3 4

TNT 3 4

Blackwater 3 5

Meralco 1 5

Terrafirma 0 7

Mga laro sa Biyernes:

(Araneta Coliseum)

3:00pm — Bay Area vs Meralco

5:45pm — NorthPort vs Rain or Shine

Hindi pa man nakukumpleto ni Converge FiberXers coach Aldin Ayo ang inaasam nitong kumpletong sasandigan na lima kung kaya pansamantala nitong inaasahan ang matinding paglalaro ni top local scorer Jeron Teng, katuwang sina Abu Tratter at bagong kuha na si Aljun Melecio.

Kapit ng Converge ang ikalawang pinakamahabang pagwawagi sa ginaganap na PBA Commissioners’ Cup sa apat na sunod na panalo na nagtulak sa FiberXers sa ikatlong pwesto bunga na rin ng pagsusumikap nina Teng kasama ang import na si Quincy Miller.

Hindi maitatago na sina Teng, Tratter at Melecio ay sumailalim sa paggiya ni Ayo sa kolehiyo kung kaya naman halos kapado na nila ang sistema sa paglalaro.

Ang 28-anyos na si Teng ay naglaro para kay Ayo sa La Salle kung saan magkasama itong nanalo ng UAAP men’s basketball championship noong 2016 bago nasundan ng huling pagkakasama nina Melecio at Tratter.

“Medyo pamilyar na kasi ako sa mga gusto ni coach Aldin,” sabi ni Teng. “Pero kaming lahat na mga player, we’re still learning and improving sa system ni coach. We just have to execute it.”

Huling tinalo ng Converge ang Blackwater Bossing, 77-71, matapos na magtala ang koponan ng maraming franchise best record sa pagwawagi kontra TNT Tropang Gisa sa 130-117 panalo. (Lito Oredo)