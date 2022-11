Heidi Klum ‘di masipa bilang reyna ng Halloween

Si Heidi Klum nga ang undisputed Queen of Halloween dahil pagkatapos ng dalawang taong na-hold ang annual Halloween party niya dahil sa pandemic, nagpasabog siya sa kanyang bonggang costume na isang higanteng earthworm.

Na-miss ng marami ang Halloween party na hinu-host ng 49-year old former supermodel dahil laging may panggulat na costume ito. Kaya noong nakaraang October 31 sa New York City, gumapang sa sahig si Heidi bilang isang malaking bulate!

“So excited to be able to celebrate #HeidiHalloween2022 back in the Big Wormy Apple. Thank you to the entire @prorenfx team for another unbelievable year. You guys are the best and I love working with you.”

Umaga pa lang ng October 31 ay napu-post na si Heidi ng series of short clips sa Instagram ng paghahanda niya sa kanyang costume. Noong 30th pa raw siya nag-prep dahil aabutin daw ng ilang oras ang pag-construct ng kanyang costume on Halloween morning.

Tinulungan ang Making The Cut host sa pagbuo ng costume ng kanyang mga anak na sina Leni, Henry, Johan and Lou.

“I only have one look, and I’m going to be very claustrophobic in it. And I know it will be the best one I’ve ever done,” sey pa ni Klum na inabot ng higit na 14 hours ang paghahanda.

Sa dalawang taon na may pandemic, tinuloy ni Heidi ang pananakot on Halloween sa pag-post ng short film on social media na kumpleto with prosthetics, costumes at scoring. Naging game naman ang mga anak niya at ang current husband na si Tom Kaulitz na umakting sa kanyang bloody Halloween short films. (Ruel Mendoza)