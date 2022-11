DOJ ilalantad na mastermind sa Percy slay

Makikilala na anumang oras sa susunod na dalawa hanggang tatlong araw ang umano’y utak sa pamamaslang sa brodkaster na si Percival Mabasa, na mas kilala bilang Percy Lapid.

Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, may hinihintay na lang silang ibang bagay bago niya tuluyang pangalanan ang tao o mga nagpapatay sa 63-anyos na brodkaster.

Samantala, kumbinsido rin si Roy Mabasa, kapatid ng biktima na malapit na nilang makamit ang hustisya sa pagkamatay nito.

“Sa palagay ko nalalapit na tayo. Sa aming mga pag-uusap kanina, mukhang meron nang tinutumbok. Pero I’m not at liberty to say to you kung ano ‘yung mga pangalan o pagkakakilanlan,” ani Mabasa.

Kinumpirma rin nito na may mga tao pa silang kakasuhan ng murder bukas hanggang sa Lunes na sangkot sa pagpatay sa kanyang kapatid.

“May mga murder cases na isasampa pero hindi ko pa alam ‘yung mga pangalan. Hindi ko pa mabanggit sa inyo dahil may ginagawa nga pong imbestigasyon ang NBI at ang PNP,” dagdag ni Mabasa.

Bago nagsalita sa media ay nagkaroon muna ng case conference sa pagitan nina Remulla at NBI personnel kaugnay sa takbo ng imbestigasyon sa kaso.

“Kami naman ay nagpapasalamat sa NBI at PNP sa kanilang ginagawang pagkilos upang malutas itong pagpatay sa aking kapatid at matunton kung sino ang nasa likod nito. Kasama na po ‘yung mga tinutukoy na mastermind,” giit ni Mabasa.

Una nang binigyan ng seguridad ni Remulla ang pamilya ni Mabasa matapos itong ulanin ng mga pagbabanta sa kanilang buhay. (Juliet de Loza-Cudia)