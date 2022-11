Belat sa mga basher: KathNiel ayaw paawat maglambingan sa Japan

Belat sa mga basher!

‘Yan nga ang mensahe nina Kathryn Bernardo, Daniel Padilla, sa mga basher nila, na nagpakalat na hiwalay na sila.

Hindi na nga kailangang sagutin pa ng KathNiel ang tsismis sa kanila, dahil sa mga paayuda pa lang nilang mga photo na naglabasan, na siyemre, galing mismo sa kanila, at sa mga kaibigan nilang kasama sa Japan, kitang-kita naman na mas lalo ngang naging mas malambing ang dalawa.

Ang daming photo ng dalawa na hindi talaga sila mapaghiwalay. May mga nakakaapit, nakasandal, si Kathryn kay Daniel. At yes, may mga photo sila na naka-belat o dila ang dalawa, na tila inaasar nga ang mga basher nila, na paulit-ulit na lang silang pinalalabas na magkahiwalay, ha!

Siyempre, kalmado na ang mga fan ng KathNiel, dahil at least, muli at muli ay napatunayan nila, na malabong maghiwalay ang mga idolo nila.

Panay nga ang pasalamat ng mga fan sa dalawa, dahil nakakatulog na raw sila ng mahimbing. (Rb Sermino)