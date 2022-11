Batakan sinalakay, 3 adik na-bad trip

Na-bad trip at nalusaw ang amats ng tatlong umano’y adik sa ilegal na droga matapos silang damputin ng mga awtoridad habang bumabatak sa bakanteng lote sa Valenzuela City kahapon ng madaling-araw.

Ayon kay P/Col. Salvador Destura Jr., hepe ng Valenzuela Police, nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga suspek na sina Roland Hipulan, 33; Gerald Galay, 27; at John Rick Moca, mga residente ng Barangay Mapulang Lupa ng nabanggit na lungsod.

Sinabi ni P/Lt. Joel F. Madregalejo, hepe ng Station Drug Enforcement Unit (SDEU) na nakatanggap sila ng tawag mula sa isang concerned citizen kaugnay sa tatlong lalaki na nagpa-pot session sa bakanteng lote sa Servando St., sa Barangay Mapulang Lupa.

Bandang ala-1:20 ng madaling-araw, nagtungo ang grupo ni Madregalejo sa lugar at naaktuhan ang mga suspek na bumabatak ng shabu. Narekober sa plastic sachet na may laman umanong shabu na may standard price na P27,200 at mga drug paraphelnalia.

“Akala kasi ng mga ito busy ang mga pulis natin dahil sa Undas kaya kahit saan na lang nilang maisipan gumamit ng shabu ay puwede na,” ani Destura. (Orly Barcala)