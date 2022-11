Basheirrou, Gomezian, Don Julio aabangan sa 3YO Locally Bred

SA darating na Linggo na ang pagtatapat nina Basheirrou at Gomezian sa pista, parehong nagdeklara ng pagsali ang kanilang mga kwadra sa 2022 Philracom 3-Year-Old Locally Bred Grand Derby na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Inaasahang kakasahan sina Basheirrou at Gomezian ng isa ring matikas na kabayo na si Don Julio na sasakyan ni class A jockey Mark Angelo Alvarez.

Maliban sa tatlong nabanggit na kabayo, sasabak din sina Charm Campaign, Jungkook at Radio Bell.

May distansyang 1,600 mero ang naturang karera na nakalaan ang P3M garantisadong premyo na ikakalat sa unang apat na kabayong tatawid sa meta.

Hahamigin ng mananalong horse owner ang P1.8M premyo sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom) sa pamumuno ni chairman Reli De Leon.

Kukubrahin ng may-ari ng pangalawang kabayong dadating sa finish line ang P675,000 habang P375,000 at P150,000 ang third at fourth placer, ayon sa pagkakasunod. (Elech Dawa)