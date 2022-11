Bagyo ‘wag gawing palusot! Import tilapia binara

Sapat ang supply ng isda sa bansa kahit dinaanan ng bagyong Paeng ang mga palaisdaan kaya hindi dapat gawing dahilan ito para bumaha ang mga imported na isda sa mga pamilihan.

Ito ang inihayag ng grupo ng mga mangingisda sa harap ng patuloy na assessment ng gobyerno sa iniwang pinsala ng bagyong Paeng sa agrikultura.

Taal Lake Aquaculture Alliance Incorporation (TLAAI) sa gobyerno na nananatiling matatag ang kanilang industriya sa kabila ng iniwang epekto ng bagyong Paeng at kaya pa rin nilang mag-supply ng isda sa buong bansa ng hindi kailangang mag-import ng isda sa ibang bansa.

“Don’t use this calamity as a reason to justify importation. Support our local producers before turning to other countries for fish,” ani Engr. Mario Balazon, director ng TLAAI.

Ayon naman kay Jon Juico ng Philippine Tilapia Association, hindi gaanong napinsala ang kanilang mga palaisdaan sa Pampanga dahil gumagamit sila ng mga dike at hindi net, at ang nakaapekto lamang sa kanila ay ang pagpapalabas ng tubig sa mga dam at hindi ang bagyong Paeng.

Hiniling sa gobyerno ng grupo ng nasa aquaculture industry na sa mga ganitong panahon ng pagsubok ay tulungan silang i-promote at suportahan ang local na industriya upang makabawi sa mga pagkalugi dulot ng mga nagdaang kalamidad.

Sinabi ni Atty. Asis Perez ng Tugon Kabuhayan na sanay ang mga Pilipino na tumugon sa mga kalamidad gaya ng bagyo at ang kailangan lamang ay suportahan ang mga ito lalo na ang local fish industry para magtuloy-tuloy ang kanilang kabuhayan at maiangat ang kanilang sektor.

“While we are one in the call for immediate government action in providing the necessary support for the local fishery industry, we are also expressing that Filipinos — no matter the predicament are inherently fighters. The effect of typhoon Paeng is just one of the many bouts that can be surmounted with our own hands,” ani Perez. (Aileen Taliping/Eileen Mencias)