Arman Ferrer itatampok sa CCP Triple Threats solo concert

Tinagurian bilang Prince of Philippine Musical Theater, si Arman Ferrer ang pangalawang itatampok sa CCP’s Triple Threats concert series, na pinamagatang “All Of Me” na itatanghal sa Nobiyembre 18, 2022. 7:3 ng gabi, sa Tanghalang Ignacio Gimenez na matatagpuan sa Sentrong Pangkultura ng Pilipinas.

Si Ferrer ay isa sa tatlong tenor na nabigyang pagkakataon para makasama sa concert series kng saan ang pinaka-mahuhusay at maningning na mga artista sa Philippine Musical Theate ang siyang nagbibida.

Si Ferrer ay wala pang kahit na aanong karanasan sa tanghalan noong siya ay nagbakasali at sumabak sa audition, sa idad niyang beinte-uno, sa zarswela na “Walang Sugat” kung saan pinalad siyang maging bida na si Tenyong. Ang pagkakataong maging Tenyong muli ay nangyari sa produksyon ng Tanghalang Pilipino kung saan angf zarswela ay idinirehe ni Carlitos Siguion Reyna. Ang mga musikal na produksyon na nagpakita sa galing at brillo ni Ferrer ay ang “The Best of Opera” sa Resorts World Manila, “A Christmas Carol” sa 9Works, “Mabining Mandirigma” at para sa Tangahalang Pilipino sa CCP, and dalawang orhinal na musikal sa direksyon ni Director Joel Lamangan at musical direction ni Von De Guzman, ang “Maynila: Sa Mga Kuko ng Liwanag” mula sa Gantimpala Theater at ang “Binondo: A Tsinoy Musical”, na ang isa sa mga sumulat ay si Pambansang Alagad ng Sining Para sa Panitikan Ricardo Lee. Siya rin ang naging bida sa “Lapu Lapu” ang kauna-unahang produksyong musikal na itinanghal sa mling nagbukas at bagong ayos na Metropolitan Theater (MET) na idinirehe ni Dexter Santos

Kwento ni Ginoong Ferrer: “Pag nag-aral ka sa UP College of Music, kung saan ako nagtapos, big deal na big deal talaga ang makapag-perform sa CCP. So, naging part na ako at nagbida pa nga sa plays na ipinalabas dito, tapos ngayon, I am humbled and grateful of the fact na isa ako sa featured tenors sa Tri-le Threats. It feels wonderful. It is an exciting development in my career as a musical theater artist. Malaking honor sa akin to be in this conceert series.”

Patuloy pa ni Arman: “What people can expect from All of Me, is my journey as a musical theater artist,

I promise that it will be an enhanting evening filled with kwento of my experiences on and off stage and my favorite songs, be it kundiman, Broadway, opera and the songs in the original Filipino musicals I was part of, maririnig at mapapanood ng mga pupunta at susuporta sa show ko.”

Ang naunang tenor na nagtanghal sa sa Triple Threats ay si Markki Stroem na ipinalabas noong Oktubre 14. Pakatapos ni Ferrer, si Poppert Bernadas naman ang isasalang sa Tangahalang Ignacio Gimenez sa Disyembre 21.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa concert series, maaring bisitahin ang CCP’s official website https://culturalcenter.gov.ph at ang kanilang Facebook page