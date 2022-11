158 NCR school bigo sa face-to-face class

Nagsimula na sa halos 94% ng mga pampublikong paaralan sa National Capital Region (NCR) ang nagpatupad na ng five-day in-person classes kahapon makaraan ang mahigit dalawang taong pahirapan sa module class dahil sa COVID-19 pandemic.

“Sa ngayon po, maayos naman po ang resumption ng ating classes so far. Naghihintay rin po kami ng feedback from our regional directors, para po kung may challenges encountered man ay matugunan agad,” ayon kay Department of Education (DepEd) spokesperson Michael Poa.

Sa kabila nito, aminado naman ang ahensya sa mga kakulangan ng mga classroom, maging ang mga guro ng pampublikong paaralan pero kaila¬ngan pa ring ipatupad ang limang araw na full face-to-face classes.

Sa Quezon City, sinabi ni DepEd Schools Division Superintendent Dr. Jenilyn Rose Corpuz na mayroong 10 sa 158 schools ang hindi pa magkapagpatupad ng full face-to-face classes dahil sa kakulangan ng silid-aralan.

Ang Metro Manila ay mayroong 827 public schools na obligado na ang face-to-face classes. (Vick Aquino)