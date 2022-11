‘The Iron Heart’ ginastusan ng 2: Annabelle Rama naluha sa papuri kay Richard

Medyo natagalan ang reply sa akin kahapon ni Richard Gutierrez nang mag-chat ako via WhatsApp, pero by 12:02pm, sumagot na rin naman siya.

“Just landed in Manila!” sabi niya.

Kahapon kasi ang flight back ni Richard mula sa location taping sa Cebu ng ‘The Iron Heart’ Kapamilya Network teleserye niya na magpa-pilot telecast na on November 14 sa TV5, A2Z, Kapamilya Channel at iba pang platforms ng ABS-CBN.

Hindi na raw sumundo sa kanya ang mag-iina niyang sina Sarah Lahbati, Zion at Kai, “Sa house lang sila, waiting.”

Siyempre, excited si Richard na reunited uli siya sa kanyang mag-iina, pero hindi pahinga at bonding lang sa kanyang pamilya ang dahilan ng pag-uwi niya ng Maynila.

May pictorial, plug shoots at mga promo guesting din siya at sina Maja Salvador, Albert Martinez, Jake Cuenca, Sue Ramirez at iba pa nilang mga co-star para sa publicity and promotions ng ‘The Iron Heart’.

Actually, Dondon (my dear editor), hanggang noong Monday ay may taping pa rin sina Richard at Maja at iba’t ibang location sila.

Dumating din noong Monday afternoon sa Cebu ang nanay ni Richard na si Annabelle Rama at sinurprise nga niya ang mga taga-‘The Iron Heart’ dahil nagpadala siya ng limang lechon sa set.

Kuwento nga ni Richard, “Lahat, kumain. Happy ang lahat dahil sa limang lechon na pinadala ni Mom.”

Si Bisaya naman, kumain muna sa isang Chinese restaurant kasama ang ibang mga Rama at after ay dumeretso na siya sa taping nina Richard at Maja.

Kuwento ni Richard, “Sa seaside na ‘yung location na dinatnan ni Mom. Kami ni Maja ‘yung magkasama sa eksena.”

Ang bongga lang dahil nagdala pa rin ng Chinese food si Bisaya. May isa pang bonus crispy lechon siya na dinala na galing din sa Chinese restaurant na pinuntahan niya.

Happy si Bisaya na nakasama niya si Richard sa mismong birthday niya. Noon kasing mag-celebrate siya ng advance 70th birthday sa Manila House Private Club sa BGC (Bonifacio Global City) sa Taguig City noong October 26 ay hindi nakasama ang Kapamilya actor at abala nga sa location taping ng ‘The Iron Heart’.

Habang magkasama nga pala ang mag-ina sa Cebu, ikinuwento ni Bisaya na sobrang happy siya sa magandang feedback sa trailer ng ‘The Iron Heart’.

Mala-stage mom pa rin si Bisaya sa pagkukuwento kay Richard ng mga sinasabi ng mga taong nakapanood na ng trailer ng bago nitong ABS-CBN teleserye.

Actually, Dondon, exaggerated nga si Bisaya dahil nang magkuwento ako sa kanya na gandang-gandang kayo nina Manay Lolit Solis sa trailer ng ‘The Iron Heart’ at pansin ninyo ang muscles ni Richard at galing sa action scenes, aba, teary eyed siya, akala ko nga maiiyak siya habang nagkukuwentuhan kami sa bahay ni Tita Mary Ann Opeña.

Sabi nga niya, sobrang proud siya dahil ang kuwento sa kanya ng head of production na si Ms. Des, hindi nili-limit ng ABS-CBN big bosses ang budget ng ‘The Iron Heart’. Todo-todo raw ‘yon, kaya naman trailer pa lang ay ang ganda-ganda na!

Knowing Bisaya naman, ang mga ganoong kuwento ang nakakapagpasaya sa kanya, kaya naman siya, todo-todo rin ang suporta sa promotions ng ‘The Iron Heart’. Ang bongga!

Anyway, alam mo naman Dondon na isa si Bisaya sa mga showbiz personality na hanggang ngayon ay matindi pa rin ang tiwala sa entertainment press at sobrang nakakapag-appreciate rin kapag naisusulat sila ng kanyang pamilya sa mga tabloid at broadsheets. Malayo nga sila sa ibang mga celebrity na porke maraming mga follower sa kanilang mga social media account ay parang binabalewala na ang tulong ng entertainment press sa kanilang mga proyekto, ‘noh?!

‘Yun na!