Taylor kinabog sina Adele, Drake sa Billboard

Muling nagtala ng bagong record si Taylor Swift sa Billboard dahil sa kanyang latest album na Midnights.

Si Taylor ang “first artist ever to simultaneously nab all ten of the top US song chart’s spots after the release of her album Midnights.”

Unang nag-top ang single na “Anti-Hero” at nagsunud-sunod nang pumasok sa Billboard Hot 100’s ang ibang singles ng album.

Ayon sa Billboard, ito raw ang first time in 64 years na may single artist na nag-claim ng entire Top 10 sa Billboard.

Ang huling artist na muntikan na with 9 singles ay si Drake noong September 2021.

Na-drop ang Midnights album noong October 21 at tinalo na nito ang Billboards Top Chart Album, ang album ni Adele na 25 na ni-release noong 2015.

Nag-set din ng record sa Spotify ang Midnights bilang “most-streamed album in a day.” (Ruel Mendoza)