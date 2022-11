Tapos na nga ba ang maliligayang araw?

Tatlumpu’t tatlong taong gulang si Nick. Salesman kaya matamis ang dila. Maraming naging girlfriend pero walang tumatagal na relasyon. Mas masaya raw siya kapag barkada ang kasama. Ang bisyo nila ay tumambay sa kapehan o milk tea house, magpunta sa Ugbo, Maginhawa at iba pang lugar na maraming kainan, at manigarilyo.

Pero, isang araw na umakyat siyang nakayapak sa kanilang hagdan, hindi niya napansin na may nakausli palang pako at nasugatan siya. Akala niya ay ordinaryong sugat lang, hindi niya pinansin, pero ang problema ay hindi ito gumaling. Nang nagpagamot siya, natuklasang mataas pala ang blood sugar niya kaya’t di gumagaling. Tuloy pa rin siya sa kanyang bisyong kain ng walang humpay, matatamis na inumin at sigarilyo, hanggang sa maospital siya nang magdeliryo at mahimatay. Ang taas na pala ng creatinine niya at bagsak na ang kanyang mga bato. Dialysis ang kinauwian niya.

Hindi biro ang mag-dialysis. Sa halaga pa lamang ng isang sesyon, mabubutas na ang iyong bulsa – ang presyo ay mula sa P2, 000 hanggang sa P 7, 000 bawat sesyon.

Mabuti na lamang at updated ang bayad ni Nick at ng kanyang opisina sa PhilHealth dahil ito ang sumasagot sa kanyang dialysis. Mula sa 90 ay ginawang 144 sesyon ang sagot ng PhilHealth sa taong ito.

Ang maganda pa, batay sa 2023 – 2025 Benefit Plan, pinag-aralang palawigin ang bilang ng mga sesyon at gawin itong pangmatagalan.

At hindi lang ang dialysis sessions ang palalawakin at pagagandahin ang benepisyo sa ilalim ng PhilHealth. Kabilang na rin dito ang Z Benefits para sa ilang orthopedic implants, post kidney transplant, breast cancer, prostate cancer, cervical cancer, open heart surgery para sa mga batang may ventricular septal defect at tetralogy of fallot, physical medicine at rehabilitation, at ilang mga medical at surgical procedures.

Ang pagpapawalak ng mga benepisyong ito ng PhilHealth ay dahil sa malaking tulong ng dalawang ahensiya ng pamahalaan – ang Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) at Philippine Amusements and Gaming Corporation (PAGCOR).

Ang 50% ng bahagi ng pamahalaan mula sa mga kita sa laro sa PAGCOR na ibinibigay sa PhilHealth kada quarter ay nakasaad sa Section 37 ng Universal Health Care (UHC) Act. Obligasyon ito ng pamahalaan sa ilalim ng Presidential Decree Number 1869.

Ang 40% naman ng charity fund ng PCSO ay ibinibigay nito sa Bureau of Treasury at pagkatapos ay isinasalin naman ng pamahalaan sa PhilHealth kada huling bahagi ng isang quarter para rin sa pagpapaganda pa ng benefit packages ng PhilHealth para sa mga miyembro nito.

Opisyal na nilagdaan ang panuntunan sa paglilipat ng pondong ito ng PhilHealth, PAGCOR, PCSO at iba pang kaugnay na ahensya noong Mayo ng taong ito batay sa itinakda sa UHC Law, kaya’t tiyak na tiyak na magagamit ang pondong ito sa pagpapaganda pa ng serbisyo para sa mga miyembro ng PhilHealth.

Ang mga PhilHealth members na nagda-dialysis, katulad ni Nick, ay makakahinga dahil sa napipintong dagdag na sesyon.

Ikokonsidera na rin ni Nick ang paghahanap ng kidney donor at pagpapa-transplant lalo na at sagot ng PhilHealth ang P600,000 para sa operasyon sa bato. Batay pa sa pagpapalawak ng benepisyo ng PhilHealth sa tulong ng pondo mula sa PAGCOR at PCSO, may benepisyo pa rin pagkatapos ng operasyong kidney transplant.

Ang mga mangangailangan naman ng implants sa kanilang mga bali sa buto, batay sa nakasaad sa benepisyo, ay matutulungang mapagaang ang kanilang gastusin. May co-pay pero napakababa na nito kumpara sa gagastusin kung wala kang PhilHealth.

Kapag nga mahihirap o indigent, mga kasambahay o sponsored member (ng pamahalaan katulad ng senior citizens at PWD), nag-a-apply ang No Balance Billing (NBB) o wala na silang babayaran lalo na kung sa government hospital isasagawa ang operasyon tulad sa Philippine Orthopedic Center.

Bukod pa rito ang pagpapalawak nga sa kasalukuyan nang benepisyo sa ilalim mg Z Benefit Package para sa may kanser sa dibdib, prostata, cervix, physical medicine at rehabilitation lalo na sa mga hindi agad makakilos o makalakad, ilang mga medical at surgical procedures, at sa mga batang nangangailangan ng operasyon sa puso.

Dahil sa pagtutulungang ito ng PhilHealth, PAGCOR at PCSO, mapapagaang ang alalalahin ng mga Pilipinong may sakit. Mas mapapadali ang kanilang paggaling dahil ang malaking bahagi ng kanilang gastusin ay sasagutin na ng kanilang PhilHealth membership. Hindi na rin sila matatakot na magpagamot at magpa-ospital dahil sagot na ng PhilHealth ang malaking problema. Ang susunod na lang na iisipin ng pasyente ay kung paano mapapabilis ang kanyang paggaling.

At tulad ni Nick, ang iisipin na lamang niya ay kung paano siya makakabalik sa normal na pagta-trabaho at pakikipagsaya sa kanyang mga kaibigan nang wala nang bisyo.

MAROU PAHATI-SARNE

0917.515.4559