Skater Margielyn Didal nakaraos sa operasyon

TAPOS nang operahan at kasalukuyang nagpapagaling na lamang ang Pinay skateboarder na si Margeilyn Didal.

Sumailalim sa operasyon ang 2018 Indonesia Asian Games gold medalist nang sumemplang at ma-fracture ang kanyang left ankle matapos siyang makipagsabayan sa Red Bull Skate Level tour.

“I dislocated and got fractured on my left ankle but last night got a ssuccessful surgery,” saad ng Pinoy Olympian sa kanyang social media account sabay pasalamat sa kanyang mga tagasubaybay na nagpaabot ng dasal sa kanyang mabilisang paggaling.

“Thank you for all your prayers, it means a lot,” sambit pa nito at sinabing nasilbing leksiyon ang kanyang sinapit para doble ingat na sa susunod. (Aivan Episcope)