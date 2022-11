Rianne Malixi aasinta ng pangalawang korona

DEHADO pero palaban si World Amateur Golf Ranking No. 262 Rianne Mikhaela Malixi kontra sa 22 patok na nasa Top 100 ‘pag humambalos ang apat na araw na 4th Women’s Amateur Asia-Pacific Championship (WAAP) simula sa Huwebes sa Siam Country Club-Waterside Course sa Pattaya, Thailand.

Sumegunda ang 15-anyos na Pinay golf prodigy na suportado ng ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) sa 88th Singha Thailand Amateur Open Golf Championships noong Oktubre 21 sa Bangkok at namayagpag sa 13th Singha Thailand Junior World Golf Championships sa Hua Hin nito lang Linggo.

Iyon ang mga sasandalan niya upang yanigin ang mga karibal sa pangalawa niyang WAAP makalipas pumang-23 sa Abu Dhabi noong isang taon. Kasama niya ngayong kakasa sina ICTSI teammate world No. 692 Maria Rafaela ‘Mafy’ Singson, top Pinay ranked, No. 223 Lois Kaye Go, at No. 386 Mikhaela Fortuna. “I’ll be playing with the same mindset as the past few weeks,” sey ni Malixi na kumpiyansa sa tsansa sa 72-hole, 4-day event dahil din sa magarang taong kampanya kabilang ang dalawang tagumpay sa American Junior Golf Association. (Ramil Cruz)