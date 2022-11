Ria Atayde, Zanjoe Marudo sweet sa Japan

Bakasyon grande nga sina Ria Atayde, Zanjoe Marudo sa Japan.

Pero siyempre, hindi lang naman silang alawa ang nagi-enjoy, dahil kasama rin nila ang mga tunay na kaibigan.

Ang bongga ng trip na ito, na star studded talaga, ha! Imagine, may Ria, Zanjoe na. May Joshua Garcia pa, ha!

At heto pa, Kathryn Bernardo, Daniel Padilla pa rin, oh!

So, saan ka pa, di ba? Nagsama-sama ang mga paborito nating artista na sa lahat nga ng trip nila kahit sa Pilipinas ay palaging magkasama.

Sina Daniel, Joshua, Zanjoe ay lalong naging close nang pare-pareho silang nahilig sa golf.

Sina Ria, Kathryn naman ay nagsama sa movie, at mula noon ay naging malapit na sila sa isa’t isa.

Anyway, mukhang wala namang tinatago na sina Ria, Zanjoe, dahil may mga photo, video na lumabas na medyo sweet na sweet sila habang naglalakad.

Kahit sinasabi ngang nasa ligawan stage pa lang ang dalawa, mas malaki ang paniniwala ng mga faney na magdyowa na sila, ha! At wala namang masama, dahil pareho silang single, at parehong nasa tamang edad na, ha!

Ay teka, may mga photo nga rin pala na si Robi Domingo ang kasama nila. Sabi nga, hindi na raw third wheel si Robi kina Kathryn, Daniel, dahil may ka-join na rin siyang dyowa, ha!

So, abang-abang na lang sa formal na pag-amin nina Ria at Zanjoe. ‘Yun ay kung may pagkakataon na matanong sila, ha! (Rb Sermino)