Ranger Suarez starting pitcher ng Philadelphia Phillies sa Game 3

DELAYED ang World Series Game 3, na-postpone dahil sa ulan.

Dapat ay Lunes babasagin ng Philadelphia at Houston ang pagkakabuhol sa 1-1.

Host ang Phillies ng Game 3, ngayong araw na lalaruin sa Citizens Bank Park. Inaasahang all clear na rin ang panahon.

“We had three, actually four different weather people looking at it,” ani baseball commissioner Rob Manfred.

Dahil nausod ang Game 3, sa Huwebes (araw sa Manila) na ang Game 4 at Game 5 kinabukasan na dapat ay travel day ng dalawang teams pabalik ng Houston.

Walang nabago sa rotation ng Houston, nagbalasa ang Phillies.

Si right-hander Lance McCullers Jr. pa rin ang isasagupa sa mound ng Astros laban kay lefty Ranger Suarez ng Philadelphia.

Bago ang rain delay, si Noah Syndergaard sana ang unang isusuga ng Phillies sa Game 3. (Vladi Eduarte)