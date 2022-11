Pinoy IM Oliver Dimakiling sasabak sa dikdikan ng utak

NAKATAKDANG tumulak ng piyesa si Pinoy IM Oliver Dimakiling sa 4th Fujairah Endurance International Chess Championship na gaganapin sa Novotel Fujairah, United Arab Emirates (UAE) sa Nobyembre 19.

Inaasahang mapapalaban nang todo si 42-year-old Dimakiling kontra ibang tigasing woodpushers sa event na ipatutupad ang nine rounds Swiss System na may time control na three minutes plus two seconds increment.

Ang top seed sa laban ay si GM Igor Miladinovic ng Serbia habang si GM Kacper Piorun ang No. 2 seed.

Ninth seed si Dimakiling, ang ibang Pinoy chessers na kasali ay sina FM Rustum Tolentino, Bryle Arellano, Nelman Lagutin, AGM Dandel Fernandez, Marvin Marcos at John Vincent Cayaba.

Tutulak din ng piyesa sina Filipino woodpushers Rocky Pabalan, Noli Delloro, Francis Erwin Dimarucut, AGM Roberto Carandang, Reggie Mel Santiago at AFM Ibrahim Mamantuc Jr. (Elech Dawa)