PBBM binawal tiket palit ayuda

Tiniyak ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na may sapat na supply ng relief goods ang mga evacuee at pinagsabihan ang mga lokal na opisyal na ibigay ang pangangailangan ng mga biktima at huwag mamigay ng mga tiket para lamang makakuha ng rasyon mula sa gobyerno.

Ginawa ito ng pangulo sa situation briefing at pag-inspection sa Maguindanao kahapon kung saan ay ini-report sa kanya ang lawak ng pinsala at bilang ng mga naapektuhang mamamayan dahil sa kalamidad.

“Huwag na nating masyadong intindihin ‘yong bureacracy. Paratingin natin ‘yong relief, basta ibigay natin. We have to make our SOPs more efficient. The point of all these relief goods is to get as much relief goods to rescue immediately. Huwag na natin intindihin, there is no such thing as sobra na relief goods. Kung ano ‘yong meron tayo, ibigay natin kaagad,” dagdag ng pangulo.

Binanggit ng pangulo na may ilang nanga¬ngasiwa sa pamamahagi ng tulong ang naghahanap pa ng tiket para hindi umano makadoble ng relief goods ang mga biktima ng bagyo.

“Ano kung magdoble? Just give everything. That just means the family will eat for another 2 days, 3 days,” sabi pa ng pangulo.

Sinabi pa ng pangulo na inatasan niya ang Department of Social Welfare and Development na magbigay ng cash sa mga binagyong nasira ang bahay.

“Bibigyan na lang namin kayo ng, depende, P5,000-P10,000 bawat isa para makabili ng construction materials, para makapili kayo. Titiyakin natin ‘yan,” dagdag nito.(Aileen Taliping)