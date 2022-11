Nic Cabanero, Tigers tutuldukan kamalasan

Team Standings

UP 7 1

Ateneo 5 2

NU 5 3

Adamson 3 4

La Salle 3 4

UE 3 5

FEU 3 5

UST 1 6

Mga laro Miyerkoles:

(Mall of Asia Arena)

11:00am — UST vs UE

1:00pm — UP vs AdU

4:30pm — FEU vs DLSU

6:30pm — NU vs Ateneo

TUTULDUKAN ng University of Santo Tomas (UST) Growling Tigers ang anim na sunod na pagkatalo na paniguradong pagbibidahan ni leading scorer Nic Cabanero upang bawiaan ang sumibak sa kanila sa first round na University of the East (UE) Red Warriors sa 85th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) men’s basketball tournament sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Masusubukan ang panibagong sigla ng Growling Tigers sa second round kontra Red Warriors sa pambungad na laro sa alas-11:00 ng umaga na susubukang bawian kasunod ng 68-78 na pagkabigo noong Oktubre 16.

Bubuuuin naman ng quadruple-header na bakbakan ang tapatan ng University of the Philippines (UP) Fighting Maroons at Adamson University (AdU) Soaring Falcons sa ala-1 ng hapon, na susundan ng Far Eastern University (FEU) Tamaraws at De La Salle Green Archers sa alas-4:30 ng hapon, habang tatapusin ng National University (NU) Bulldogs at Ateneo Blue Eagles sa huling laro sa alas-6:30 ng gabi.

Tatangkain ng 19-anyos na 6-foot-2 forward na si Cabanero na masundan ang kanyang mahusay na first round performance matapos tumapos bilang ikalawang best scorer sa liga sa 17.71 puntos kada laro, na pinagbidahan ng kanyang career-high 33 puntos sa nag-iisang panalo kontra Adamson noong opening day.

Subalit naging malaking balakid para sa Growling Tigers ang kakulangan ng iskoring sa koponan lalo pa’t nabantayan na ito nang husto na kinakailangan umano ng adjustments sa laro.

“What happens is when Nic gets checked, we don’t have others stepping up. We’ve tried adjustments after adjustments, but nothing is working. I am hoping that we can adjust in the second round,” pahayag ni head coach Bal David. “With the experience we had in the first round, let’s leave the negative things to the coaches. I want the players to come into the second round fresh.” (Gerard Arce)