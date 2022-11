‘Nasabik sa isa’t isa’ Pia, Jeremy grabe yakapan, halikan sa Abu Dhabi

Nagkataon lang ba na ang ginamit na background music ni Pia Wurtzbach sa pagtatagpo nila ni Jeremy Jauncey sa Abu Dhabi ay ang kantang ‘Panalangin’ ng APO Hiking Society, na kung saan ay pumanaw na nga ang isa sa mga miyembro nito na si Danny Javier?

Makikita nga sa video ni Pia si Jeremy na kaswal na kaswal ang suot, na shorts, at t-shirts lang, at may bitbit na maleta. Masayang-masaya ang binata sa pagkikita nila ni Pia.

At siyempre, huling-huli rin ng kamera ang matinding yakapan nila ni Jeremy nang magkita sila sa airport. Sabik na sabik sila sa isa’t isa, at sobrang kilig ni Pia na may mga fan na na-capture ang moment na `yon.

Aba, ilang minuto nga silang nagyakapan, at binuhat pa siya ni Jeremy sa sobrang katuwaan.

“I think he’s in love with me because he laughs at anything I do,” sabi ni Pia sa IG story na si Jeremy ang makikita, at tawang-tawa sa kanya.

“NYC here I come! Flying through Etihad is always the best when entering US because we clear US Customs and Immigration in Abu Dhabi airport which means all you have to do is pick up your luggage when you arrive and you’re out the door. Saves you sooo much time. Frequent US flyers will love it!” kuwento pa ni Pia.

Sa isang photo na super formal ang outfit ni Pia, na para ngang dadalo sa meeting, heto ang chika niya:

“I look so professional when I travel. Jeremy teases me about it all the time, haha!” sabi ni Pia, na oo nga naman, dahil si Jeremy ay naka-shorts at t-shirts lang, ha!

Well, ang cute tingnan nina Pia at Jeremy, na habang tumatagal, lalong lumalalim ang relasyon, at palagi nga ay parang sabik na sabik sa isa’t isa, ha!

JK Labajo gustong luhuran ng mga fan

Dahil mala-‘Santo Papa’ ang ginamit na costume ni JK Labajo, kaya umulan ng kung ano-anong mensahe mula sa mga fan, na lahat ay parang may malisya, ha!

“Happy Halloween” ang simpleng mensahe ni JK sa photo niya.

Pero, nakakaloka ang reaksiyon ng mga fan niya, na parang elyang-elya sa kanya, ha!

Heto nga ang chika nila kay JK:

“Handang lumuhod para sa iyo!”

“Sa ngalan ng ama ng anak sa ilalim ng puting ilaw.”

“Forgive me Daddy!”

“Santo Papi! Santo Fafa!”

“Puwede po ba ako lumuhod daddy? Hahahaha.”

“Forgive me daddy. I’ve bee a bad girl.”

“Bend the knee!”

Iba rin, di ba?