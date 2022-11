Marunong na tayong mag-ingat

Napirmahan na nitong nakaraang linggo ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang Executive Order (EO) para maging boluntaryo na lang ang pagsusuot ng face mask sa buong bansa.

Ang pagiging boluntaryo ng pagma-mask sa ilalim ng EO No. 7 ang naging rekomendasyon ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF) sa Pangulo.

Nauna rito, inihayag ni Tourism Secretary Christina Frasco na balak na ring tanggalin ang iba pang restriksyon sa mga manlalakbay na bibisita sa Pilipinas. Bukod sa Pilipinas, ang Tsina at Indonesia na lang ang may mga restriksyon sa mga foreign visitors na hindi bakunado laban sa COVID-19.

Magandang balita ang mga pangyayaring ito para sa ating ekonomiya lalo na sa industriya ng turismo.

Napabalita ang pagdagsa ng mga turista sa Italy, France at iba pang bansa sa Europa kung saan wala ng pagbabawal sa mga di-bakunadong manlalakbay at pinapayagan na ang hindi pagsusuot ng face mask. Buhay na buhay ang tourism industry nila dahil sa pagluluwag ng mga restriksyon. Ganito rin ang mangyayari sa Pilipinas at ibang bansa sa Asya kung tatanggalin na ang mga paghihigpit sa paglalakbay at ang kautusan sa pagsusuot ng face mask.

Tinataya ng mga eksperto na kung tatanggalin ang mga paghihigpit sa foreign travel at pagsusuot ng mask, malalagpasan ng Asya ang Europa sa bilang ng tourist arrivals lalo pa ngayong malapit na ang taglamig sa Estados Unidos at iba pang Western countries. Lilipat ang mga turistang umiiwas sa taglamig sa mga bansa kung saan mainit at maganda ang klima, tulad ng Pilipinas.

Dahil mahigit dalawang taon na tayong laging naka-mask kapag lalabas ng bahay, nakasanayan na natin ito. Kung inyong mapapansin, kahit na ginawa ng Pangulo simula pa ng Setyembre na boluntaryo ang pagsusuot ng face mask sa mga outdoor spaces, marami pa rin tayong nakikitang naglalakad sa kalye na nakasuot ng mask.

Kaya naman sa ating palagay, kahit na gawing boluntaryo na lang ang pagsusuot ng face mask sa indoor areas, marami pa rin ang sa kanilang sariling pagpapasya ay magma-mask pa rin lalo na sa mga mataong lugar. Marunong na tayong mag-ingat.

Mabuting makasanayan na natin na kapag tayo ay may ubo, sipon o masama ang pakiramdam ay magkusa na sa pagsuot ng face mask para hindi na makahawa pa. Isang mahalagang leksyon na natutunan natin sa pandemya ay ang pagbibigay prayoridad sa kalusugan natin at ng ating kapwa.

Dapat nating tandaan na may mga lumulutang pa ring mga variant at subvariant ng COVID-19 gayong hindi na ito panganib sa ating health care system. May nahahawa pa rin ng virus pero kakaunti na ang kailangang maospital dahil na rin marami na sa atin ang fully vaccinated at naturukan na ng mga booster.

Gayong boluntaryo na ang pagsusuot ng face mask sa loob o labas man ng mga pampublikong lugar, ito ay hindi para sa lahat. Ang mga hindi bakunado laban sa COVID-19, ang mga may co-morbidities at immuno-compromised, buntis, at mga senior citizen ay hihikayatin pa rin na laging magsuot ng mask para sa kanilang kapakanan.

Kakailanganin pa ring magsuot ng mask sa mga public transportation, tulad mg MRT, bus at jeepney at gayundin sa loob ng ospital at healthcare facilities, mga ambulansya at iba pang medical transport vehicles.

Nakasaad din sa executive order na dapat ipagpatuloy ang mga health protocols na tulad ng physical distancing, paghuhugas ng kamay at maayos na bentilasyon sa mga indoor spaces.

Sa madaling salita, ipapaubaya na ng Pangulo sa ating sariling pagpapasya at pagkukusa ang pangangalaga ng ating kalusugan. May tiwala ang gobyerno na alam naman natin na ang pagma-mask ay mabisang solusyon para makaiwas sa sakit. Tayo na ang magdedesisyon kung ang ating problema ay gagawan natin ng LUNAS.