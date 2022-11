Marc Pingris, Mommy Erlinda pakners sa mga video blog

INAMIN ni ‘Pinoy Sakuragi’ Marc Pingris na isa siyang “mama’s boy” o natural na malapit sa kanyang ina na si Erlinda.

“Proud to say na mama’s boy talaga ako. Talagang siya, kahit mga 10 years old na ako, 12, siya pa talaga ang katabi ko,” ayon kay Pingris sa isang panayam.

Hindi man nabiyayaan ng marangyang buhay habang lumalaki, masaya pa rin si Pingris dahil nakasama niya ang unang babae na nagmahal sa kanya ng tunay, ang kanyang ina.

Ayon sa kanya, ang kwento ng kanyang kabataan ay isang kwento na hindi niya kailanman ikakahiya lalo pa at sila lamang mag-ina ang magkasama habang siya ay nagkakaisip.

“Hindi ko naman ikinakahiya ‘yun dahil ang sarap-sarap sa feeling na kung saan ako galing, kaya sobrang proud talaga ako sa mother ko,” aniya.

Lumaking walang kasamang ama si Pingris at ang kanyang ina ang kanyang tanging sandigan kaya naman nang siya ay magkaroon ng pagkakataon na kumita ng malaki ay isang malaking regalo din ang agad niyang ibinigay sa kanyang ina.

“Kaya ‘yung first salary ko sa PBA dati, nung pagka-sign ko pa lang talaga, kumuha talaga ako ng advance [payment] talaga tapos malapit na kasi birthday ng mother ko nung time na ‘yun eh, so ‘yun ‘yung regalo ko talaga sa kanya house and lot,” ayon sa PBA great na si Pingris.

“First salary ko talaga ‘yun pero wala pang kagamit-gamit ang bahay. Sabi ko sa kaniya ‘Ma, may pupuntahan tayong birthday party ng kaibigan ko, sama ka sa akin kasi gusto ka makilala.’ And then sumama siya, pagdating namin doon wala naman tao dito eh, baka ibang bahay ganun, tapos nung iaabot ko na sa kanya ang susi, ayun umiyak na ako. ‘Happy birthday, ma, sa’yo to,”” kuwento pa niya.

Ayon kay Pingris, hindi kailanman matutumbasan ng kahit na anumang regalo ang sakripisyo ng isang ina para sa anak.

Sa kasalukuyan ay makikitang palaging kasama ni Pingris sa kanyang mga vlog ang kanyang ina na kinagigiliwan naman ng mga netizen. (Annie Abad)