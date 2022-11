Kai, Mikey abangan ang mga mangyayari

GOOD day mga ka-Abante at ka-Talakers.

Ang mga kababayan natin ay patuloy na nagdadasal sa mga nasalanta ng bagyo na dumaan nitong nakaraang araw. Si bagyong “Paeng” ay hindi ganoon kalakas pero may dalang hangin at tuloy-tulloy na pag-unlan sa iba’t ibang lugar ng Maguindanao at dito sa kalakhang Maynila.

Ang epekto brownout, maraming sinira na pananim at matinding baha ang idinulot. Dapa na naman ang ating mga kababayan sa tindi ni Tio Paeng.

Usapang KAISERYE — nagsalita na ang coach ni Kai Sotto sa Adelaide 36ers, para makatikim ng mahabang playing time, simple lang ang solusyon, kailangan niyang tumakbo ng 5 solid minutes (full throttle) para lumakas ang kanyang resistensiya.

Ibig sabihin, hindi pwedeng tatakbo lang si Kai kung kailan niya gusto. Ang basa ng coach ni Kai sa kasalukuyang sitwasyon niya ay mahina pa ang katawan at madali pa siya mapagod, namimili lang siya ng oras kung kailan niya gusto tumakbo.

So ayan na ang assessment ng coach ni Kai sa kanya.

Kaya mga ka-Abante at netizens, huwag muna tayong maiinip sa sitwasyon ni Kai sa NBL kapag hindi pa siya masyado nagagagamit.

Usapang PBA naman kay Mikey Williams.

Mukhang handa nang pakawalan ng TNT si Top gunner Mikey Williams.

Sabi ng spokesperson ng TNT na si coach Jojo Lastimosa, ang dami nang violation ni Mikey sa team. Pasaway na masyado at nagdudulot na ng hindi pagkakaunawaan sa team.

Hindi na ba mareresolba ang sitwasyon ni Mikey? Tanong ng ating mga netizens.

Kung laro at laro, wala nang patutunayan si Mikey, attitude ang questionable diyan, meron pa bang player na pwedeng pumalit sa kalibre ni Mikey?

Ang laking sugal sa koponan ni MVP ito. Sayang siya, subok ma matibay at matatag.

Paano kung mapunta sa grupo ng SMC ito? Mas sakit sa ulo na naman ng MVP group.

Trabaho lang naman sa PBA walang personalan.

Abangan natin mga kababayan kung saan hahantong itong napipintong MIKEYSERYE..