Kahalagahan ng Misa para sa mga kaluluwa

Bahagi na ng ating tradisyon na kapag Undas ay dinadalaw natin ang puntod ng ating mga namayapang mahal sa buhay.

Nagdadala tayo ng mga bulaklak at nag-iilaw ng kandila na sasabayan natin ng mataimtim na panalangin at pagrorosaryo para sa katahimikan ng kanilang mga kaluluwa.

Ating bigyan ng kaunting linaw ang significance ng tatlong araw na ito ayon sa tradisyon nating mga Pilipino. Nagsisimula ito ng October 31 na tinatawag na Halloween sa Ingles o ang bisperas bago ang Todos los Santos na isang Celtic tradition tungkol pagbabalik ng mga patay sa mundo o life after death. Mula ito sa mga taong nabuhay noong may 2,000 taon mula sa Ireland, UK at Hilagang France.

Ito ngayon ay inadapt na ng kultura natin gayundin ng ibang mga bansa at nag-evolve sa paglipas ng panahon. Nauso ang dekorasyon mga bagay na katatakutan, mga costume party, Trick of Treats at iba pang pagtitipon para sa bata man o matatanda.

Isang halimbawa nito ang Itaewon Halloween parade na popular sa Seoul, South Korea. Marami sa mga dumadalo dito ay naka- costume at galing pa sa malalayong lugar para makisali sa festivity na kamakailan ay nauwi sa malaking trahedya.

Ang November 1 naman ay ang Araw ng mga Santo. Ito ang itinalagang araw nang paggunita para sa mga Santo at mga Martir. Ito’y mula sa malalim na paniniwala ng koneksyong ispiritwal mula sa mga nasa langit at sa ating mga nasa mundo. Pero ang November 1, base sa nakagisnan ng nakararaming Katoliko ay ang araw na inilalaan sa paggunita ng mga yumaong mananampalataya. Ito ang panahon na nagtitipon ang mg pamilya sa puntod ng mga namayapa. Nagtitirik ng kandila, nagdadasal, nagsasalu-salo at iba pang gawain.

Dagsa na uli ngayon ang mga taong bumibisita sa mga sementeryo matapos ang mahigit dalawang taon na nilagyan ng restriction ang okasyon sa katindihan ng pandemya bagama’t may kaunting pagbabago dahil sa protocol sa mga sementeryo.

Ang November 2 ay ang Araw ng mga Kaluluwa. Ito ay araw nang paggunita sa mga yumaong mahal sa buhay. May ilan na sa araw na ito talaga inilalaan ang pagbisita sa mga puntod. Nasa paniniwala din ng mga KristIyano na may mga kaluluwang nasa purgatoryo na nangangailangan ng dasal para makaakyat sa langit.

May mga bansa naman na tinatawag na ‘forgotten holiday’ ang November 2 sa kadahilanang sa November 1 o All Saints Day na naituon ang atensyon na dapat ay para sa araw na ito.

Pero ayon kay Father Kali Llamado ng Manila Cathedral na isa sa pinakamagandang magagawa natin ngayong Undas ay mag-alay ng Banal na Misa para sa kanila.

Bakit ba tayo nagpapamisa para sa kaluluwa?

Sa Facebook page ng Kape’t Balita, pinaliwanag ni Father Kali ang kahalagahan ng pagpapamisa sa ating mga namatay na loved ones. Sabi niya na ayon sa talata sa Bibliya, sa Huling Hapunan o Last Supper ay nangako ang Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad na “Paroroon Ako sa bahay ng aking Ama upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Babalik Ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko.”(Juan 14: 2-3). Kaya daw sa tuwing ginaganap ang Banal na Misa ay parang nagaganap muli ang bisa ng pangako at panalanagin ng ating Panginoon upang ang lahat ay magkamit ng buhay na walang hanggan.

Marami sa atin ay nasa mga sementeryo na ngayon at ginugunita ang mga ala-ala ng kanilang mga namayapang kapamilya, kaaanak o kaibigan. Hindi na mahalaga kung anung araw basta’t makadalaw sa puntod.

Magkahalong saya at lungkot ang nararamdaman natin dahil sa matinding pangungulila sa kanila. Wala na sila sa ating piling pero mananatili ang pagmamahal natin sa kanila kaya naman bilang pag-alaala, may maiaalay pa tayo para sa kanila at ito ay sa pamamagitan ng misa at novena para maibsan kung sakali man ang pagdurusa ng kaluluwa.

Para bigyan ng pag-asa ang mga nangamatay na at nawalan ng pagkakataong makapagsisi ng kanilang mga kasalanan noong sila’y nabubuhay pa. At ngayon ay mayroon nang pagkakataon na ang mga kasalanan ay malinis sa pamamagitan ng misa at dasal mula sa ating mga naulila.