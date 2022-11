Halos 300 iskul bulilyaso face-to-face

Tiyak na bulilyaso ang magaganap na face-to-face classes ng nasa 261 paaralan sa bansa matapos ang pananalasa ng bagyong Paeng.

Ayon kay Department of Education (DepEd), spokesperson Michael Poa, patuloy silang naka-monitor sa sitwasyon ng mga apektadong paaralan at inaalam pa ang mga naapektuhang paaralan na kung saan ang huling tala ay bandang 6:00 Lunes ng gabi na umabot na sa 381 mga silid-aralan ang “totally damaged” .

Nasa 528 schools naman ang kasalukuyang ginagamit ngayon bilang evacuation centers ng mga naapektuhan ng bagyong Paeng.

Sinabi pa ni Poa na may ilang paaralan ang naapektuhan ng bagyo pero magsasagawa pa rin sila ng blended learning bilang mandato sa five-day face-to-face classes na magsisimula ngayong Nobyembre.

“Para diyan sa mga affected schools natin, tayo ay magkakaroon muna ng tinatawag natin na alternative delivery mode kung saan pasasagutan muna natin ng mga modules sa bahay ang ating mga bata. In a way, blended learning po siya kasi once na maayos ang kanilang paaralan, ay babalik na po sa mandatory in-person,” ayon kay Poa.

Base sa DepEd Order (DO) No. 44, series of 2022, na pirmado ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte, pinapayagan ang mga private school na ituloy ang kanilang five-day face-to-face classes, blended learning modality o full distance learning.

Habang ang mga pampublikong paaralan ay magsasagawa ng in-person classes, maliban lamang sa mga paaralan na may exemption ng Regional Director, na otomatikong ikakansel ang klase kapag may kalamidad. (Vick Aquino)