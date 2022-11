Graft vs Ricky Sandoval walang matibay na ebidensya- Sandiganbayan

Lusot na si dating Malabon-Navotas Rep. Federico “Ricky” Sandoval II sa kasong graft at technical malversation na isinampa sa Sandiganbayan kaugnay ng umano’y kuwestyunableng pagbili ng shredder na nagkakahalaga ng P3 milyon.

Sa inilabas na sa desisyon ng Sandiganbayan Second Division na may petsang Oktubre 25, nakasaad na walang nakitang matibay na ebidensya laban kay Sandoval at sa kanyang 10 co-accused na karamihan ay mga dating opisyal ng Department of Agriculture (DA) Regional Field Unit (RFU) IV.

Naging basehan ng akusasyon ang purchase letter ni Sandoval sa dating opisyal ng DA RFU IV na si Dennis Araullo kung saan ni-request nito ang pagbili ng isang unit ng Tornado Brush chipper/shredder. Ginawa umano ang pagbili ng shredder sa LCV Design at ang pondo ay kinuha sa GMA nang walang public bidding.

Nakasaad pa sa COA report na “unlawful” ang direct contracting dahil ang LCV Design patent application para sa Tornado chipper ay hindi pa aprub ng Intellectual Property Office. Nagkaroon din umano ng “overpricing” bukod sa hindi operational ang machine. Hindi rin umano farm implement ang Tornado shredder at maraming kahalintulad na shredder sa merkado sa murang halaga.

Ayon kay Sandoval, ginawa niya ang request dahil sa payo sa kanya ni Araullo subalit pinanindigan na hindi niya eksaktong ni-request ang pagbili ng LCV Tornado Brush shredder.

Nabigo ang panig ng prosekusyon na patunayan ang mga akusasyon. Nabigo rin ipakitang may mga kahalintulad na shredder sa merkado sa murang halaga. Napatunayan din na ang Tornado shredder ay mahalagang kagamitan sa farm. Bukod dito, nagamit umano sa tama ang pondo at nabili naman ang tamang kagamitan.

“All things considered, the third element of technical malversation is not present,” ayon sa korte.

Sa parehong kaso, nabigo umano ang prosekusyon na patunayang nagkasala ang mga akusado. “In both cases, the evidence presented by the prosecution failed to establish the guilt of any of the accused beyond reasonable doubt,” ayon pa sa korte.

“For failure of the prosecution to prove the existence of the elements of the crime as charged, it therefore follows that the dismissal of the case is warranted,” ayon pa sa desisyon.

Bukod kay Sandoval, nilinis din sa alegasyon sina dating DA-RFU IV officials Dennis Araullo, Juvylee Obice, Raymundo Braganza, Lourdes Imperial, Abelardo Bragas, Felix Ramos, Ofelia Montilla, Gregorio Sangalang, at Balagtas Torres gayundin si Remus Villanueva na presidente ng shredder supplier na LCV Design and Fabrication Corp.

Ang kaso ay magugunitang isinampa ng Office of the Ombudsman dahil sa umano’y maling paggamit ng P728 milyong pondo sa ilalim ng Ginintuang Masaganang Ani (GMA), isang DA-led program na naglalayong isulong ang modernisasyon sa sector ng agrikultura at fisheries sa ilang piling lugar sa bansa.