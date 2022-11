Dolphy buhay pa rin sa puso, isip ni Zsa Zsa

Pinupuri at natutuwa ang mga netizens sa singer/actress na si Zsa Zsa Padilla dahil kahit na matagal nang yumao ang kanyang longtime partner at may present partner na rin siya ngayon, never niyang nakalimutan ang King of Comedy na si Mang Dolphy.

Isang araw bago ang Araw ng mga Patay ay dumalaw na si Zsa Zsa sa puntod ni Mang Dolphy at kahit sa kaarawan nito, hindi rin siya nakakalimot sa pagdalaw.

Hindi rin naman kasi matatawaran ang naging pagmamahalan nilang dalawa at naging pag-aalaga rin ni Zsa Zsa sa hari ng komedya.

Nagpasalamat din si Zsa Zsa sa City of Manila na nagpadala rin ng bulaklak sa puntod ni Mang Dolphy.

Ayon kay Zsa Zsa, “Remembering you today and grateful that you continue to live in our memories.

“Thank you for all the candles lit and to the city of Manila for remembering.”

Komento nga ng ilang netizens sa naging IG post niya, “Thanks Ms. Zsa Zsa for always remembering Dolphy…”

“Thanks so much Ms. Zsa Zsa ‘coz you never forget him.”

Buhay na buhay nga si Dolphy sa isip, puso ni Zsa Zsa.

Juday hagulgol sa pagkamatay ni Javier

Naging emosyonal ang actress na si Judy Ann Santos sa naging pagpanaw ni Danny Javier, isa sa tatlong miyembro ng Apo Hiking Society.

Noong ikinasal sila ni Ryan Agoncillo, talagang ang gusto raw niyang maging isa sa wedding singer nila ay ang APO na nang mapagbigyan sila ay parang natupad din ang wedding dream niya.

Ayon kay Juday sa naging post niya sa kanyang Instagram account, “My dearest Tito Danny… I will never forget your hugs, your smile, your wisdom… how I nervously approached to ask if APO could sing on our wedding day… suntok sa buwan ang ginawa namin… at buong puso niyo kaming pinagbigyan… tinupad niyo at hinigitan pa ang mga pangarap na ‘yon… hindi natapos sa gabing ‘yun ang pagkakaibigan natin… nagkukumustahan pa rin tayo at nagkukwentuhan paminsan-minsan.

“Salamat Tito Danny, salamat sa pagkakataong ibinigay mo para makilala kita nang husto… nakakalungkot… mabigat … pero ngayon, tapos na ang paghihirap at sakit na dinaanan mo. Oras ng magpahinga at maging maligaya sa langit. Mahal ka namin…”

Icon ang APO bilang mga OPM artist. Isang malaking kawalan sa industriya ng musika kaya hindi lamang si Juday ang nalulungkot kung hindi halos lahat na siguradong mamimiss na mapanood at mapakinggan na buo ang grupo.