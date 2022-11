Danny Javier may pangitain ng langit, purgatoryo, impiyerno

Nagluluksa ngayon ang show business dahil sa pagpanaw ng isa sa tinaguriang haligi ng OPM music na si Danny Javier ng trio na APO Hiking Society.

Ayon sa anak ni Javier na si Justin Javier Long, pumanaw ang 75-year old veteran musical artist dahil sa “complications due to his prolonged illnesses.”

“In life, as in his death, our Pop never stopped fighting for what he loved, what he believed in and what he was passionate about. He left this world with his passion and strength of will intact and we know he would not have it any other way. Our family would like to thank everyone for the outpouring of love, prayers and condolences at this difficult time,” ayon pa kay Justine.

Sa National Kidney Transplant Institute na-confine si Javier at sa naturang ospital na rin binawian ng buhay, ayon sa kapatid nitong si George Javier.

Si Danny, kasama sina Jim Paredes at Boboy Garrovillo ay tumulong sa pagsikat ng OPM or Original Pilipino Music noong ’70s, ’80s and ’90s. Hanggang ngayon ay pinapatugtog pa ang ilan sa mga original singles nila tulad ng “Batang-Bata Ka Pa”, “Panalangin”, “Awit Ng Barkada”, “Yakap Sa Dilim”, “Ewan”, “Kaibigan”, “Pumapatak Ang Ulan”, “Mahirap Magmahal Ng Syota Ng Iba”, “Nakapagtataka”, “Blue Jeans”, “Anna”, “When I Met You” at ang mga pinasikat nilang Christma songs nila na “Tuluy Na Tuloy Pa Rin Ang Pasko”, “12 Days of Pinoy Krismas”, “Paskong Walang Pera” at APO version ng “Pasko Na Sinta Ko”.

Nagkaroon ang APO ng sarili nilang musical variety show every Sunday sa ABS-CBN 2 noong ’90s na Sa Linggo nAPO Sila na ginawang noontime show na ‘Sang Linggo nAPO Sila. Nagkaroon din sila ng weekly musical show na APO Live.

Sa interview kay Jim Paredes, nalungkot ito sa pagmamaalam ni Javier na kelan lang ay nabisita niya sa ICU.

“I was able to visit him and we were able to talk for 45 minutes. He was getting better until this happened.”

Gayundin si Boboy Garrovillo na nag-post sa kanyang Facebook na: “Just feeling the loss of an old faithful friend who knew what love is although sometimes it just doesn’t show.”

Kelan lang ay natanong namin si Boboy sa Zoom mediacon ng ‘Unica Hija’ kung may possibility ba na magkaroon ng reunion concert ang APO? Ang sagot niya ay mukhang hindi na raw posible dahil sa kalagayan ni Javier. Sila na lang ni Paredes ang dumadalo sa mga imbistasyon para sa APO. Si Paredes ay paminsan-minsan nasa Pilipinas dahil naka-base na ito sa Australia.

Taong 2010 nang mag-retire na ang APO bilang trio and 6 years later ay na-interview ni Jessica Soho si Javier. Kinuwento nito na binigyan lang daw siya ng mga doktor ng 10% chance na mabuhay dahil sa kanyang sakit na congestive heart failure, COPD or Chronic Obstructive Pulmonary Disease, at iba pang sakit.

“I nearly died on June 11, 2011. At that time I preferred to keep it quiet because I’m just another life. One thing led to another. Na-food poisoning ako, akala nila asthma. I was told I had kidney failure. I had liver collapse. I had emphysema. I had pneumonia, hepatitis-A, congestive heart failure, and—I might have skipped something else—sepsis,” pahayag noon ni Javier.

Nagkaroon daw siya ng tinatawag na “white light” experience. Nagkaroon daw siya ng pangitaing nagdala daw sa kanya sa langit, purgatoryo, at impyerno.

“‘Yung sandali lang, hawak-hawak ko ‘yung kamay ng anak ko. Ang feeling ko, kung saan-saan ako nagpupunta. pumunta akong langit, purgatoryo at saka impyerno. Pagdating ko sa impyerno, ang daming tao, nakapila. Lahat, mga kaibigan ko. So at home na at home ako,” biro pa niya.

Dahil sa dami raw ng tao at haba ng pila, napatanong si Danny kung maaring bumalik.

“Sabi ko sa bantay, pwede ba kong bumalik? Kasi walang gustong magpasingit e. Nu’ng umalis ako, namulat ako, hawak ko pa rin yung kamay ng anak ko.”

Nabanggit din ni Javier na ‘di raw siya natatakot sa kamatayan.

“This is my time to go, it’s my time to go. I have never been afraid of death. Kung hindi ka mamamatay, hindi ka nabuhay. di ba? ‘Yun talaga ang destination mo, e.”

Ang APO Hiking Society ay unang nakilala bilang Apolinario Mabini Hiking Society, ng Ateneo de Manila High School in 1969. 15 ang original members nito (John Paul Micayabas, Lito de Joya, Sonny Santiago, Gus Cosio, Renato Garcia, Chito Kintanar, Kenny Barton, Bruce Brown, Butch Dans, Kinjo Sawada, Ric Segreto Macaraeg, Goff Macaraeg, Doden Besa, Jim Paredes, Boboy Garrovillo) at pang-16th si Danny Javier. Binuo raw nila ang grupo para sumali sa isang singing competition.

Mula sa dose, naging apat hanggan sa naiwan na lang sina Danny, Jim at Boboy. In 1978, nanalo ang APO bilang 2nd Place winner in the Metro Manila Popular Song Festival para sa song na Ewan ni Louie Ocampo.

Naging regular guest performers ang APO sa mga ’70s shows na Noontime Matinee, Ariel Con Tina, Okay Lang, Seeing Stars With Joe Quirino, Pemthouse 7, Germside hanggang sa maging host sila ng sarili nilang musical show na Discorama noong 1980.

Sa apat na dekada na naging aktibo sila, nakagawa sila ng 27 albums at nagkaroon pa ng isang musical film based on their songs na I Doo Bidoo-Bidoo noong 2012.