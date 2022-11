Caloy Yulo pipitasin 4 ginto sa England

SOKPA sa apat na finals ang Tokyo Olympian na si Carlos Edriel “Caloy” Yulo na tinampukan ng pangunguna nito sa paboritong events na floor exercise matapos na sumabak sa qualification Lunes, Oktubre 31, sa 51st FIG Artistic Gymnastics World Championships sa Liverpool, England.

Isiniwalat mismo ng Japanese coach ni Yulo na si Munehiro Kugimiya ang pangunguna ng tubong Leveriza, Manila at produkto ng Batang Pinoy Martes ng umaga sa Maynila ang mahusay na pagpapakita ng Pilipinong kampeon sa ginanap na qualification para sa all-around at kada isa sa anim na apparatus.

“He is getting progress as all arounder. Thank you so much for everyone who supports us. We try our best in finals, ” sabi lamang ni Kugimiya matapos na tumuntong si Yulo sa kampeonato ng mga pet event nitong floor exercise, sa vault, parallel bar at makasampa sa unang pagkakataon sa individual all-around.

Itinala ni Yulo ang kabuuang iskor na 84.664 puntos sa all-around upang okupahin ang ikatlong pwesto patungo sa finals.

Ginulat naman nito ang lahat sa pangunguna sa floor exercise sa itinalang 15.226 puntos upang manguna sa listahan ngmmga sasabak sa kampeonato.

Itinala pa ng 31st at 32nd Southeast Asian Games multi-medalist na si Yulo ang iskor na 14.849 sa ipinagtatanggol nito na vault event upang ikalawang makatuntong sa final round.

Nagkasya naman ito sa ikaapat na pwesto sa parallel bar kung saan pilit nitong patataasin ang huling naiuwing pilak na medalya sa pagbabalik nito sa kampeoanto sa event sa naitalang iskor na 15.3 puntos.

Gaganapin ang individual all-around finals sa Nobyembre 4 simula alas-6 ng gabi, habang isasagawa naman ang finals ng floor exerces sa Nobyembre 5 sa ganap na 1:30 ng hapon. (Lito Oredo)