Bucks panay kikig sa angas ni Giannis Antetokounmpo

HUMABA na sa anim ang season-opening win streak ng Milwaukee, huling biktima ang Detroit 110-108 nitong Lunes.

Nahulog sa net ang tiebreaking 3-pointer ni Jrue Holiday 45 seconds na lang at nagtuloy ang Bucks sa malinis na 6-0 start.

Umiskor ng 31 si Giannis Antetokoumpo, umayuda ng 24 si Brook Lopez at tumapos si Holiday ng halos triple-double na 25 points, 7 rebounds at 10 assists. May 12 markers, 12 boards din si bobby Portis.

Anim na players ng Detroit ang nagsumite ng double figures pero kinapos. Tumipa ng 27 points si Cade Cunningham, 23 kay Bojan Bogdanovic.

Isang araw matapos itumba ang defending champion Warriors, muntik na namang makasilat ng big time team ang Pistons.

Nag-rally ang Detroit mula 16-point down para itabla sa 105-105 sa undergoal stab ni Isaiah Stewart 57 ticks pa.

Sumagot si Holiday ng step-back 26-footer. (Vladi Eduarte)